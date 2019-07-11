Молодожены Тодоренко и Топалов показали свадебные наряды

Фото: @reginatodorenko

Ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов, которые недавно сыграли громкую свадьбу в итальянском городе Сорренто, показали праздничные наряды и попали на обложку журнала Ok Magazine.

Влюбленные продемонстрировали свадебное платье и смокинг.

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Образы молодых получились нежными и хрупкими. Регина выбрала длинное белое платье с рюшами и полупрозрачной тканью. Образ завершила собранными волнистыми волосами и легким макияжем. На Владе былодет белый пиджак с белой рубашкой и черная бабочка.

"Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света. Времени было всего 3 недели, что нетипично для невест, ведь обычно все планируется за полгода-год. По-моему, получилось сказочно красиво. Я чувствовала себя Джульеттой. Я знаю точно, что это платье буду хранить вечность, а потом еще и свою дочь, и внучку заставлю надеть ", - прокомментировала Тодоренко.

Молодожены Регина Тодоренко и Влад Топалов после 3-дневного свадьбы отправились в медовый месяц в Грецию.