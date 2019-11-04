Мокрое фото с Потапом опубликовала Каменских

Каменских опубликовала фото с отдыха с Потапом. Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских поделилась фотографиями с горячего отдыха.

Звезда опубликовала в Instagram новые фотографии с семейного отдыха на Карибском море в Мексике.

"Классно, когда все только вместе. Классно, когда получается. Классно, когда так сладко и классно, когда одно на двоих любви", - подписала Настя фотографию.

За первые 5 часов фото набрало более 168 тысяч отметок "Нравится".

В комментариях подписчики страницы звезды отреагировали неоднозначно.

"Когда дети?", "Здесь бесспорно вы правы", "Настя, к твоей спине какая-то лысая хрень прилипла", "Очень круто", - пишут комментаторы.

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Украинская певица Настя Каменских, которая с мужем Алексеем Потапенко отдыхает в Мексике, продолжает радовать фанатов яркими моментами из отпуска