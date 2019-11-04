Мокрое фото с Потапом опубликовала Каменских

Украинская певица Настя Каменских поделилась фотографиями с горячего отдыха.
Звезда опубликовала в Instagram новые фотографии с семейного отдыха на Карибском море в Мексике.
"Классно, когда все только вместе. Классно, когда получается. Классно, когда так сладко и классно, когда одно на двоих любви", - подписала Настя фотографию.
За первые 5 часов фото набрало более 168 тысяч отметок "Нравится".
В комментариях подписчики страницы звезды отреагировали неоднозначно.
"Когда дети?", "Здесь бесспорно вы правы", "Настя, к твоей спине какая-то лысая хрень прилипла", "Очень круто", - пишут комментаторы.
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Классно,когда всё только вместе👫классно, когда получается 🙌🏻 классно, когда так сладко🍯и классно когда одна ❤️ на двоих
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