Каменских в откровенном бикини устроила сексуальные танцы на пляже: показали видео

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1485
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6561
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 972
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6120
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40428
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1152
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3357
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2340
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3402
Фото
Все фото
25
5
3
4
2
Фотограф Эллен фон Унверт: &quot;Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии&quot;
Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
Сбросила более 10 кг после развода: как сейчас выглядит похудевшая Адель
Сбросила более 10 кг после развода: как сейчас выглядит похудевшая Адель
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
Остапчук лично подтвердил развод с женой
Остапчук лично подтвердил развод с женой
Эмму Уотсон поймали в объятиях незнакомца - фото
Эмму Уотсон поймали в объятиях незнакомца - фото
Видео
Все видео
Каменских в откровенном бикини устроила сексуальные танцы на пляже: показали видео
Каменских в откровенном бикини устроила сексуальные танцы на пляже: показали видео
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
Могилы, ведьмы и язычество: Maruv заинтриговала новым альбомом
Могилы, ведьмы и язычество: Maruv заинтриговала новым альбомом
"Предательница" - Maruv раскритиковали в сети за рекламу российского шоу
"Предательница" - Maruv раскритиковали в сети за рекламу российского шоу
"Я убью тебя" - Селена Гомес получила угрозу от жены Бибера из-за новых треков
"Я убью тебя" - Селена Гомес получила угрозу от жены Бибера из-за новых треков
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 972
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5580
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7578
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1872
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
26 октября 2019
Просмотров: 54
Футболістище
– Ми – не Росія, яка обіграла Шотландію і всім розповідає, що виграє Євро, – сказав після перемоги над Португалією нападник ...
суббота, 26 октября 2019 17:57

Каменских в откровенном бикини устроила сексуальные танцы на пляже: показали видео

  Комментировать
Каменских в откровенном бикини устроила сексуальные танцы на пляже: показали видео
Украинская певица Настя Каменских с мужем отдыхает в Мексике. Фото - instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая с мужем Алексеем Потапенко отдыхает в Мексике, продолжает радовать фанатов яркими моментами из отпуска.

Артистка прямо на пляже устроила сексуальные танцы в откровенном купальнике. Соответствующее видео выложила в Instagram.

На кадрах певица обольстительно в двигается под музыку. Волосы Каменских распущены, а в руках у нее - кокос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каменских анонсировала стильный клип на новый трек

Поклонники бурно обсуждали фигуру Насти и мысли их разделились. Кто-то называет тело певицы шикарным, а кто-то считает, что ей не мешало бы еще похудеть.

"Шикарная", "Идеальная фигура", "Красотка", "Очень хорошая фигура", "Классный тело", "Шикарные бедра", "Где талия?", "Опять набирает вес", "Худеть надо", "Похудеть бы тебе Настя! Как-то не эстетично выглядит", - пишут комментаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменских уже радовала поклонников фото с отдыха в Мексике. Она позировала на фоне океана в белом бикини и бежевом парео. Волосы звезды были распущены, на лице - ни грамма макияжа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каменских в откровенном бикини устроила сексуальные танцы на пляже: показали видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
октября

Умер кит, которого пытались вытянуть спасатели

Самое читаемое
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
3
 Просмотров: 36893
Участник &quot;Танцев со звездами&quot; разводится с женой
Участник "Танцев со звездами" разводится с женой Просмотров: 32517
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19
 Просмотров: 31771
Фотограф Эллен фон Унверт: &quot;Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии&quot;
Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
25
 Просмотров: 30780
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
4
 Просмотров: 24183
Знаменитости
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
 2 Просмотров: 1458
Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
25
 Просмотров: 30834
"Мое тело, мое дело": Злата Огневич с Jerry Heil рассказали, какими должны быть женщины
"Мое тело, мое дело": Злата Огневич с Jerry Heil рассказали, какими должны быть женщины
 Просмотров: 333
Сбросила более 10 кг после развода: как сейчас выглядит похудевшая Адель
Сбросила более 10 кг после развода: как сейчас выглядит похудевшая Адель
5
 Просмотров: 3033
Полуобнаженная Полякова оседлала коня на концерте
Полуобнаженная Полякова оседлала коня на концерте Просмотров: 3744
Больше всего комментируют
3
"Формула Штайнмайера" означает "сдать нас с потрохами" - Кучма
3
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
2
Боевики требуют денег у перевозчиков
2
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
1
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Голосов: 38786
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua