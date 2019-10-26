Каменских в откровенном бикини устроила сексуальные танцы на пляже: показали видео

Украинская певица Настя Каменских с мужем отдыхает в Мексике. Фото - instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая с мужем Алексеем Потапенко отдыхает в Мексике, продолжает радовать фанатов яркими моментами из отпуска.

Артистка прямо на пляже устроила сексуальные танцы в откровенном купальнике. Соответствующее видео выложила в Instagram.

На кадрах певица обольстительно в двигается под музыку. Волосы Каменских распущены, а в руках у нее - кокос.

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Поклонники бурно обсуждали фигуру Насти и мысли их разделились. Кто-то называет тело певицы шикарным, а кто-то считает, что ей не мешало бы еще похудеть.

"Шикарная", "Идеальная фигура", "Красотка", "Очень хорошая фигура", "Классный тело", "Шикарные бедра", "Где талия?", "Опять набирает вес", "Худеть надо", "Похудеть бы тебе Настя! Как-то не эстетично выглядит", - пишут комментаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Окт 2019 в 12:17 PDT

Каменских уже радовала поклонников фото с отдыха в Мексике. Она позировала на фоне океана в белом бикини и бежевом парео. Волосы звезды были распущены, на лице - ни грамма макияжа.