Мокрая Алина Гросу засветила пышный бюст на отдыхе

Фото: @alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно вышла замуж, похвасталась сексуальными снимками с медового месяца в Италии.

Соблазнительные фотографии знаменитость опубликовала в Instagram.

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24-летняя звезда позировала в кристально чистом озере в белом платье. Оно обнажило плечи Гросу и пикантно подчеркнуло пышную грудь.

Серия снимков собрала ряд положительных комментариев.

"Очень чувствительны кадры", "невероятно красивая", "богиня", "вы роскошная", "просто бомба".

Недавно певица Алина Гросу вышла замуж за российского бизнесмена. Девушка только после свадьбы рассекретила его личность и показала совместные фото.