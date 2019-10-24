Модель Victoria's Secret позировала обнаженной: горячее фото

Американская супермодель, "ангел" Victoria's Secret Джиджи Хадид снялась полностью обнаженной для рекламы британского люксового бренда Burberry.

Супермодель позировала, прикрыв интимные части тела полупрозрачным платком. Свой образ Джиджи дополнила туфлями, расписанными монограммой бренда. Соответствующий снимок звезда опубликовала в Instagram.

Автор: instagram.com/gigihadid Американская супермодель Джиджи Хадид снялась полностью обнаженной

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Читатели пришли в восторг от новой публикации супермодели и засыпали ее комплиментами.

"Горячая штучка", "Воу, мне это нравится", "Ух, эти ноги", "Очень красивая", - написали в комментариях.

Американская супермодель Джиджи Хадид позировала в белье для обложки мексиканского Vogue. Снимки в трусах попали на официальную страницу глянца в сети.