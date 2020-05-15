Модель в оранжевом бикини показала аппетитные ягодицы

Фото: instagram.com/anacheri/

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери показала подписчикам новые фото, на которых традиционно демонстрирует соблазнительные формы.

Снимки опубликовала в Instagram.

На нескольких фото знаменитость надела ярко-оранжевый комплект белья с бикини и топ с рукавами, что сексуально завязывается на груди. Секси-образ Чери дополняют две игривые косички, в которые знаменитость сплела свои волосы.

Фаны модели написали положительные отзывы об образе и фигуру женщины.

"Да, девушка", "Очень хорошо", "О! Боже мой!", "Это красиво, хотя я не любитель оранжевого, но на тебе хорошо", "Совершенно создана женщина!", "Малышка, я люблю эту фотографию как ты красиво выглядишь!", "Прекрасное тело!", - написали пользователи.

В одом из постов Ана рассказала немного о том, каким было ее питание и занятия спортом на карантине.

"Гаражное похудение. Я придерживалась последовательных тренировок, но за первый месяц карантина мой рацион был абсолютным мусором. Между вариантами есть и не есть нормальную здоровую пищу был беспорядок. Но потом я вернулась к своим ежедневным добавкам. Увеличила интенсивность тренировок и добавила живых тренировок, чтобы держать тонус и мотивацию! Сегодня я чувствую себя самой сильной за последние несколько месяцев!", - написала Чери.

Фоловеры отреагировали на текст и фото со спортивной тренировки модели с восторгом.

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"Ты помогла многим из нас оставаться мотивированными, это точно!", "Сказочная моя любовь", "Выглядишь потрясающе!", "Это называется красотой!", "Звук крутой", "Она горяча", - написали подписчики.

Автор: instagram.com/anacheri/ В одом из постов Ана рассказала немного о том, каким было ее питание и занятия спортом на карантине

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери показала подписчикам снимок, на котором продемонстрировала свои аппетитные формы. Снимок опубликовала в Instagram. Модель сидит на диване собственной гостиной, одетая в черный купальник. А на руки надела черные длинные митенки, которые придают образу стиль и сексуальность. Волосы блогер сплела в две милые косички. Читатели стали нахваливать пышные формы фитнес-дивы.