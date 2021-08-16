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понедельник, 16 августа 2021 13:21

Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
16

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Полузащитник киевского "Динамо" 27-летний Беньямин Вербич впервые стал отцом.

Вечером 15 августа у словенского футболиста родился сын. Мать - украинка Альвина Царенко, прославившаяся откровенными фотографиями для Playboy.

"Вес новорожденного 3190 граммов, рост – 53 сантиметра", - сообщила роженица в Instagram.

Имя малыша пока неизвестно.

Фото: instagram.com/benjaminverbic7

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22 февраля форвард киевского "Динамо" и сборной Украины 24-летний Артем Беседин во второй раз стал отцом. Жена Радмила родила дочь. Супруги назвали девочку Каролиной.

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16
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