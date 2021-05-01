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суббота, 01 мая 2021 23:46

Модель Григорьева рассказала, как есть сладкое и не поправляться
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Украинская модель Алла Григорьева-Бейлина рассказала в чем секрет ее стройности
Фото: Instagram.com/ allagrigorjeva_beylina
Украинская модель Алла Григорьева-Бейлина рассказала в чем секрет ее стройности
Украинская модель Алла Григорьева-Бейлина рассказала в чем секрет ее стройности

Украинская модель 34-летняя Алла Григорьева-Бейлина рассказала в чем секрет ее стройности. Она заверила, что главное это правильный подход к еде, а не ограниченный рацион. При этом Алла похвасталась фотографией, на которой она позирует в купальнике. Фото опубликовала на своей странице в Instagram.

Блондинка рассказала, что никто не верит, что она ест мучное и сладкое. Но модель подчеркнула, что дело в количестве потребления "запрещенных" продуктов.

"Существует такой принцип - 80/20, который можно распространить на все сферы жизни, и применить к вашим отношениям с едой тоже. Суть в том, что 80% вашего рациона должны занимать полезные продукты, из которых организм получит энергию и нужное количество микроэлементов" , - написала Григорьева.

Модель утверждает, что если есть лакомство в количестве 20% от общего рациона, то фигура не пострадает.

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"Но остальные 20% вы спокойно можете занять шоколадом и любимыми десертами, или просто не полезной пищей. Отдать этим 20% все время в один день или разделить на неделю - делайте так, как комфортно вам. От такого количества ваш вес и фигура не пострадают , но нервная система будет в порядке ", - заверила Григорьева.

"Не запрещайте себе ничего без особой необходимости и медицинских показаний. Ограничение приводят к кратковременному результату и последующему срыву, а, следовательно - возвращение сброшенных килограммов. Получается замкнутый круг, по которому некоторые бегают всю жизнь", - отметила красавица.

"А нужно всего лишь не набрасываться на сладкое, а есть понемногу, максимально наслаждаясь вкусом и растягивая удовольствие, в мозг поступит сигнал, тело успокоится и не будет истерически просить бросить в него сахара", - отметила Алла.

Тренировки, согласно выводам ученых, полезны не только для физического здоровья, но и для психологического. При этом неважно, каким видом физической активности занимается человек. Физкультура может сделать человека более счастливым.

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