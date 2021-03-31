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среда, 31 марта 2021 23:46

Многодетная мама поразила голыми фото
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Американская модель Джала Сью поражает горячими снимками
Фото: Instagram.com/fitnessmodelmom
Американская модель Джала Сью поражает горячими снимками
Американская модель Джала Сью поражает горячими снимками
Американская модель Джала Сью поражает горячими снимками
Американская модель Джала Сью поражает горячими снимками

Американская серфингистка и модель 41-летняя Джала Сью радует своих поклонников в Instagram пикантными фотографиями.

Джала мама четырех детей, но ее фигура выглядит потрясающе и она это постоянно демонстрирует. Недавно она позировала абсолютно обнаженной, прикрыв грудь руками. На фотографиях также заметный шрам после кесарева сечения.

"Нормализация шрамов кесарева сечения и обнаженность - это нормально! Этот шрам является моим ежедневным напоминанием о том, какая на самом деле драгоценная жизнь и насколько организм может измениться, если приложить к этому усилия", - написала под фото многодетная мама.

Джала отметила, что получает множество вопросов о фитнесе после рождения детей.

"Я много работала каждый день, чтобы вернуться в форму. Я за использование меньшего количества фильтров и фотошопа. Давайте нормализуем нормальное! Более настоящих вещей", - добавила Сью.

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Американская певица Мадонна взбудоражила воображение пользователей очень откровенным фото в белье, демонстрируя пышную грудь и плоский живот. 62-летняя знаменитость запостила в Instagram серию снимков, на которых сексуально позировала на стуле и постели.

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