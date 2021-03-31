Многодетная мама поразила голыми фото

Американская серфингистка и модель 41-летняя Джала Сью радует своих поклонников в Instagram пикантными фотографиями.
Джала мама четырех детей, но ее фигура выглядит потрясающе и она это постоянно демонстрирует. Недавно она позировала абсолютно обнаженной, прикрыв грудь руками. На фотографиях также заметный шрам после кесарева сечения.
"Нормализация шрамов кесарева сечения и обнаженность - это нормально! Этот шрам является моим ежедневным напоминанием о том, какая на самом деле драгоценная жизнь и насколько организм может измениться, если приложить к этому усилия", - написала под фото многодетная мама.
Джала отметила, что получает множество вопросов о фитнесе после рождения детей.
"Я много работала каждый день, чтобы вернуться в форму. Я за использование меньшего количества фильтров и фотошопа. Давайте нормализуем нормальное! Более настоящих вещей", - добавила Сью.
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