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понедельник, 29 марта 2021 07:59

62-летняя Мадонна сверкнула сексуальными формами в очень откровенном белье
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Американская певица Мадонна взбудоражила воображение пользователей очень откровенным фото в белье, демонстрируя пышную грудь и плоский живот.

62-летняя знаменитость запостила в Instagram серию снимков, на которых сексуально позировала на стуле и постели. На звезде были черный лифчик, трусики, чулки и фуражка. Свой лук исполнительница дополнила ожерельем и мейком в нюдових оттенках.

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"А теперь момент для саморефлексии", - написала звезда.

Американская певица 62-летняя Мадонна взбудоражила воображение пользователей очень откровенным фото в белье
Фото: instagram.com/madonna
Американская певица 62-летняя Мадонна взбудоражила воображение пользователей очень откровенным фото в белье
Американская певица 62-летняя Мадонна взбудоражила воображение пользователей очень откровенным фото в белье

В комментариях фаны писали, что Мадонна имеет потрясающий вид.

62-летняя Мадонна решила, что ей пора делать татуировки. До этого звезда не имела ни одной и теперь решилась наверстать. В голливудской тату-студии Shamrock Social Club ей сделали лаконичную надпись на запястье. Буквы "L R D M S E" являются аббревиатурой первых букв имен ее детей.

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Дата
29
марта

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