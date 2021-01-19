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вторник, 19 января 2021 13:30

"Миссис Украина-Вселенная" дала советы, как готовиться к нырянию в прорубь

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Педагог Школы леди и "Миссис Украина-Вселенная" Ирина Зайцева рассказала, что придерживается традиций и ежегодно ныряет в прорубь на Крещение. Однако перед этим женщина тщательно готовится.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Зайцева дала советы, как подготовиться к нырянию в прорубь
Зайцева дала советы, как подготовиться к нырянию в прорубь

"Главное - преодолеть внутренний барьер. Рекомендую обязательно разогреть тело перед погружением простыми физическими упражнениями, не нырять головой вперед и не забегать в воду, а входить медленно и постепенно. А еще возьмите тапочки. На морозе стопы прилипают ко льду, и босыми ногами далеко не уйдешь. Важно: не разгуливайте мокрыми в купальниках, хотя и будет хотеться в состоянии эйфории. Особенно, если это был ваш первый опыт купания в проруби. Разотритесь полотенцем и оденьтесь в теплую, сухую одежду. Бабушкины шерстяные носки - абсолютно уместны. А если еще выпить горячего ароматного травяного чая, тогда вы точно полюбите зимнее купание, как его люблю я", - отметила преподаватель Школы леди реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новий канал".

Зайцева начала практиковать зимнее купание еще 20 лет назад.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Зайцева дала советы, как подготовиться к нырянию в прорубь
Зайцева дала советы, как подготовиться к нырянию в прорубь

"Самым необычным по ощущениям было купание в испанском городе Марбелья. Все дело в климате: в тот день температура воздуха была +10°С, а воды +15°С. Если говорить о купании в ледяной воде, неприятный момент, к которому никак не удается привыкнуть - стопы мерзнут так, что кажется, это невозможно вытерпеть. 30-60 сек. купания кажутся вечностью. Зато когда выходишь из воды, то совершенно не чувствуешь холода. Только невероятный прилив энергии и такое удовольствие, которое не описать словами", - рассказала педагог.

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Также Зайцева посоветовала тем, кто хочет почувствовать эффект купания в ледяной воде летом, посетить купель святой Анны у Почаева. Темперартура воды там держится около 5°С круглый год.

Директор Татьяна Мокриди подчеркнула, что форма важна в Школе леди проекта "Від пацанки до панянки", что показывает "Новый канал".

"Форма для участников 5-го сезона модная и удобная. Для девушек был разработан целый школьный комплект: брюки, пиджак, блузки и пальто. Участницы докажут, что леди можно быть в брюках и кроссовках", - рассказала Мокриди.

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