"Мисс Вселенная-2020": участница от Украины поделилась пикантным фото

Модель была с безупречным макияжем с карамельными тенями, темными стрелками и нежно-розовой помадой. Фото: Instagram / __lizaelza_

Королева красоты Елизавета Ястремская готовится к конкурсу "Мисс Вселенная-2020". Обладательница титула "Мисс Украина" успела попозировать в купальнике и показать бэкстейдж официального фотосета.

Украинка позировала в объективе фотографа Фадиля Бериша. Девушка выбрала дизайнерский пляжный костюм от известного бренда Ema Savahl. Елизавета Ястремская фотографировалась в белом корсете, расшитом разноцветными цветами.

Прелести девушки подчеркнул бюстгальтер из плиссированной ткани. Черные прозрачные трусики с подобным узором завершили образ.

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"Мисс Украина" фотографировалась с безупречным макияжем с карамельными тенями, темными стрелками и нежно-розовой помадой. Волосы красавицы стилисты вложили в легкие локоны, которые соблазнительно развевались на ветру.

Украинская певица и модель Даша Астафьева не стесняется фотографироваться в откровенных образах. Ранее она порадовала поклонников жаркими кадрами в бюстгальтере.