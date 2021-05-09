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воскресенье, 09 мая 2021 22:27

"Мисс Вселенная-2020": участница от Украины поделилась пикантным фото

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&quot;Мисс Вселенная-2020&quot;: участница от Украины поделилась пикантным фото
Модель была с безупречным макияжем с карамельными тенями, темными стрелками и нежно-розовой помадой. Фото: Instagram / __lizaelza_

Королева красоты Елизавета Ястремская готовится к конкурсу "Мисс Вселенная-2020". Обладательница титула "Мисс Украина" успела попозировать в купальнике и показать бэкстейдж официального фотосета.

Украинка позировала в объективе фотографа Фадиля Бериша. Девушка выбрала дизайнерский пляжный костюм от известного бренда Ema Savahl. Елизавета Ястремская фотографировалась в белом корсете, расшитом разноцветными цветами.

Прелести девушки подчеркнул бюстгальтер из плиссированной ткани. Черные прозрачные трусики с подобным узором завершили образ.

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Публикация от Liza Yastremskaya (@__lizaelza__)

"Мисс Украина" фотографировалась с безупречным макияжем с карамельными тенями, темными стрелками и нежно-розовой помадой. Волосы красавицы стилисты вложили в легкие локоны, которые соблазнительно развевались на ветру.

Украинская певица и модель Даша Астафьева не стесняется фотографироваться в откровенных образах. Ранее она порадовала поклонников жаркими кадрами в бюстгальтере.

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