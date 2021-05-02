Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере

Украинская певица и модель Даша Астафьева не стесняется фотографироваться в откровенных образах. На этот раз она порадовала поклонников жаркими кадрами в бюстгальтере.

Новая жаркая фотография певицы сделана в черно-белом цвете. Фотографию Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram.

Даша соблазнительно позировала перед объективом, демонстрируя изгибы тела и пышная грудь, которые засветила в прозрачном кружевном бюстгальтере. Он едва прикрывал интимные зоны модели, делая фото еще более горячим.

Дочь легенды мирового тенниса Евгения Кафельникова Олеся приняла участие в откровенной фотосессии на индонезийском острове Бали.