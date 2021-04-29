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четверг, 29 апреля 2021 22:56

Дочь звезды мирового тенниса поразила голыми фото
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Дочь легенды мирового тенниса Евгения Кафельникова Олеся приняла участие в откровенной фотосессии на индонезийском острове Бали.

Кадры чувственной съемки опубликовала фотохудожница Полина Бертранд в Instagram.

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Дочь звезды мирового тенниса снялась без одежды. Фото: instagram.com/kafelnikova_a
Дочь звезды мирового тенниса снялась без одежды. Фото: instagram.com/kafelnikova_a
Дочь звезды мирового тенниса снялась без одежды. Фото: instagram.com/kafelnikova_a
Дочь звезды мирового тенниса снялась без одежды. Фото: instagram.com/kafelnikova_a

На черно-белых фото 22-летняя манекенщица предстала топлес с мокрыми волосами. Обнаженную грудь модель прикрыла руками.

Также Бертранд поделилась цветными снимками, на которых Кафельникова находится в ванной и плавает в бассейне в белом платье.

"Какой я вижу Олесю", - подписала она один из пикантных кадров.

Дочь легендарного спортсмена и модели 24-летняя Джози Кансеко обольщает голыми фото. Чем уже заработала любовь более миллиона фанатов. Она фотографируется обнаженной, демонстрируя стройное подтянутое тело.

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