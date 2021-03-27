Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом

Фото: Instagram.com/olivisculpo

"Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" 28-летняя Оливия Калпо поразила фанатов красивыми фото в белых аутфитах. Снимки опубликовала в Instagram.

Калпо предстала в 9-и белых образах, продемонстрировав весенние и летние комплекты одежды. Модель написала, что любит абсолютно белый наряд и спросила у подписчиков, какой из представленных образов ей больше подходит.

За несколько часов пост Оливии набрал множество лайков и тысячи положительных комментариев.

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2019-го Оливию Калпо признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim. Однако Калпо не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.