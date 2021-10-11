"Мисс Украина" вышла замуж и поделилась чувственными фото

Победительница конкурса "Мисс Украина 2018" 26-летняя Карина Жосан поделилась нежными моментами. Она вышла замуж и показала кадры со свадебной церемонии.

Молодожены расписались 8 октября в одном из киевских загсов. Об избраннике Жосан сообщила только то, что его фамилия Ошер. Романтическими фотографиями "Мисс Украина 2018" поделилась в Instagram.

"Мистер и миссис Ошер", - подписала фото.

Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

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Для церемонии женщина выбрала платье с корсетом и фатиновой юбкой. Образ дополнила белыми туфлями и массивными украшениями. Держала свадебный букет. На снимках жених нежно обнимал любимую за талию и целовал в губы.

Украинская каратистка 29-летняя Анжелика Терлюга, которая завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио, отгуляла свадьбу с тренером Владимиром Зарецким. Влюбленные расписались еще 22 сентября, однако громкую свадьбу устроили 26 сентября в Одессе.