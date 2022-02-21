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вторник, 22 февраля 2022 01:45

"Мисс Украина Вселенная" побывала на свидании в Париже: "Были откровенны друг с другом"
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"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях отправилась в Париж с бойфрендом.

Романтические фото модель опубликовала в Instagram.

Неплях рассказала, что впервые общалась с бойфрендом 14 февраля видеосвязью. В ходе беседы пара решила отправиться в романтический Париж.

Анна Неплях провела уик-энд в Париже с бойфрендом
Фото: instagram.com/neplyah
Анна Неплях провела уик-энд в Париже с бойфрендом
Анна Неплях провела уик-энд в Париже с бойфрендом
Анна Неплях провела уик-энд в Париже с бойфрендом
Анна Неплях провела уик-энд в Париже с бойфрендом

"Говорили обо всем, пили вино, а потом он еще и пел мне под гитару свои песни. И уже в процессе мне захотелось с ним в Париж, а он будто прочитал мои мысли и озвучил их", - поделилась блогер.

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Звезда призналась, что с первой минуты общения они были откровенны. И добавила, что испытала множество положительных эмоций.

Во время первого невиртуального свидания пара ходила в ресторан, посещала бутики и гуляла по улицам.

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Публикация от Анна Нéплях | Hanna Nepliakh (@neplyah)

"Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях показала поклонникам, как занимается в спортзале. Хотя блогер уверена, что нужно принимать себя такой, как есть, но все же женщина настойчиво продолжает совершенствовать свои параметры. Видео она опубликовала в Instagram.

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