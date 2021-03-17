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среда, 17 марта 2021 17:16

"Мир полон чудес". Брежнева захватила сеть минималистичным клипом
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Брежнева презентовала минималистичный клип
Фото: предоставлено пиар-агентом артистки
Брежнева презентовала минималистичный клип
Брежнева презентовала минималистичный клип
Брежнева презентовала минималистичный клип
Брежнева презентовала минималистичный клип

Певица Вера Брежнева презентовала видеоработу на песню "Ты не один". Опубликовали на официальном YouTube-канале лейбла продюсера Константина Меладзе.

В клипе присутствует символизм, который будто погружает во внутренний мир артистки: спокойствие, умиротворение, мягкие краски. Эта композиция рассказывает о том, что надо расширять границы и открывать себя миру.

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Режиссером выступила Маша Жемчужина.

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников соблазнительным видеоклипом на песню "Sestra". В клипе приняла участие старшая дочь певицы 19-летняя Соня Киперман. На съемки она прилетела из США.

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