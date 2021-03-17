"Мир полон чудес". Брежнева захватила сеть минималистичным клипом

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Певица Вера Брежнева презентовала видеоработу на песню "Ты не один". Опубликовали на официальном YouTube-канале лейбла продюсера Константина Меладзе.

В клипе присутствует символизм, который будто погружает во внутренний мир артистки: спокойствие, умиротворение, мягкие краски. Эта композиция рассказывает о том, что надо расширять границы и открывать себя миру.

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Режиссером выступила Маша Жемчужина.

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников соблазнительным видеоклипом на песню "Sestra". В клипе приняла участие старшая дочь певицы 19-летняя Соня Киперман. На съемки она прилетела из США.