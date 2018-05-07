Миниатюрная Дженнифер Лопес устроила романтическую прогулку с любимым

Певица Дженинфер Лопес была замечена в Майами вместе со своим женихом спортсменом Алексом Родригесом.
Влюбленные гуляли за руку. Лопес продемонстрировала молодежный стиль, выгуляв белый комбинезон, топ и кроссовки.
Ранее экс-невеста Родригеса заявила, что певица не будет долго встречаться с бейсболистом, потому что он ей изменяет.
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Об этом рассказала в интервью National Enquirer.
Источник из окружения спортсмена опроверг ее слова.
Певица согласится выйти замуж за спортсмена, если он ее позовет. Сама же певица сказала, что им просто хорошо вместе и они не спешат оформлять отношения. На вопрос планируют ли они детей, Лопес ответила, что пока только она весело проводит время вместе с любимым.
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