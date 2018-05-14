Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018

 
Ексклюзивы
1/5
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 3357
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1098
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1755
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 38934
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1242
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 936
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2592
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1990
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2988
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
16 Просмотров: 52217
Фото
Все фото
20
30
26
31
12
Изабель Гуллар показала бесконечные ноги в обольстительном наряде на Каннском кинофестивале
Изабель Гуллар показала бесконечные ноги в обольстительном наряде на Каннском кинофестивале
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Королевские повара начали активное приготовления к праздничному банкету принца Гарри
Королевские повара начали активное приготовления к праздничному банкету принца Гарри
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
Жизель Бюндхен хочет получить за гламурную квартиру $ 13 млн
Жизель Бюндхен хочет получить за гламурную квартиру $ 13 млн
Видео
Все видео
Хит Олега Винника перепели на мотивы семи стран мира
Хит Олега Винника перепели на мотивы семи стран мира
Определился победитель "Голоса страны-8"
Определился победитель "Голоса страны-8"
"Как живая" - восковую Меланью Трамп установили в известном музее
"Как живая" - восковую Меланью Трамп установили в известном музее
Бейонсе упала на сцене: показали видео конфуза
Бейонсе упала на сцене: показали видео конфуза
"Музыка оставляет память, которую никто не может украсть" - мир вспоминает Avicii
"Музыка оставляет память, которую никто не может украсть" - мир вспоминает Avicii
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12744
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2970
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8379
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6912
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2205
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 855
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 12:40

Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30

  Комментировать

Нетта победила на Евровидении-2018
Фото: Социальные сети
Нетта победила на Евровидении-2018
Нетта победила на Евровидении-2018
Нетта победила на Евровидении-2018
Нетта победила на Евровидении-2018

Недавно завершился конкурс Евровидение-2018, в котором израильская певица Нетта одержала победу. В этом году конкурс состоялся в Лиссабоне. Израильтянка исполнила песню Toy.

На сцене звезда появилась в мини платье и с ярким макияжем.

В реальной жизни Нетта тоже придерживается этого образа. В сети постит фото в мини-платьях, корсетах и с ​​вином.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук назвал лучшее выступление Евровидения-2018

Победная песня говорит: "Я не твоя игрушка, глупый мальчик".

Украинский певец MELOVIN занял 17 место в финале песенного конкурса Евровидение-2018. В сумме MELOVIN получил 130 баллов. Профессиональное жюри отдало певцу всего 11 баллов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Петр Дорошенко приказал свою жену отправить в монастырь за измену

"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты

"Лобановский радовался не меньше нас" - 14 мая "Динамо" выиграло свой первый Кубок кубков

Английский хирург изобрел вакцину случайно

На городском рынке произошел самый масштабный пожар

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 129824
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 58236
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 38934
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 25634
Цены на газ могут вырости
Цены на газ могут вырости 21 Просмотров: 23816
Знаменитости
Изабель Гуллар показала бесконечные ноги в обольстительном наряде на Каннском кинофестивале
Изабель Гуллар показала бесконечные ноги в обольстительном наряде на Каннском кинофестивале
20
 Просмотров: 855
Сергей Бабкин с женой во второй раз стали под венец
Сергей Бабкин с женой во второй раз стали под венец Просмотров: 234
Королевские повара начали активное приготовления к праздничному банкету принца Гарри
Королевские повара начали активное приготовления к праздничному банкету принца Гарри
26
 Просмотров: 15231
Козловский "прикрылся" Шекспиром после выступления в Москве
Козловский "прикрылся" Шекспиром после выступления в Москве 1 Просмотров: 1611
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
31
 Просмотров: 20414
Больше всего комментируют
21
Цены на газ могут вырости
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
5
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
5
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
Голосов: 25215
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua