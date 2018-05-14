Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018

Фото: Социальные сети

Недавно завершился конкурс Евровидение-2018, в котором израильская певица Нетта одержала победу. В этом году конкурс состоялся в Лиссабоне. Израильтянка исполнила песню Toy.

На сцене звезда появилась в мини платье и с ярким макияжем.

В реальной жизни Нетта тоже придерживается этого образа. В сети постит фото в мини-платьях, корсетах и с ​​вином.

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Победная песня говорит: "Я не твоя игрушка, глупый мальчик".

Украинский певец MELOVIN занял 17 место в финале песенного конкурса Евровидение-2018. В сумме MELOVIN получил 130 баллов. Профессиональное жюри отдало певцу всего 11 баллов.