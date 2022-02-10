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четверг, 10 февраля 2022 11:07

"Миллион раз представляла свое платье" - Каменских впервые показала эксклюзивные кадры свадьбы
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Певица Настя Каменских откровенно рассказала, как выбирала платье для свадебной церемонии. 23 мая 2019 года она вышла замуж за продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап.

Звезда впервые поделилась эксклюзивными кадрами по свадьбе. Чувствительное видео опубликовала в YouTube.

"Как и каждая девочка, я миллион раз представляла свое платье. Именно то самое платье, в котором я пойду под венец", - говорит певица.

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NK выбрала платье известного израильского дизайнера
Фото: instagram.com/kamenskux
Каменских очень любит свой свадебный наряд и до сих пор его хранит
Певица заранее знала, какой силуэт платья она ищет
В канун Дня всех влюбленных украинская певица Настя Каменских впервые поделилась с фанами историей о том, как она выбирала свадебное платье.
В своем блоге исполнительница рассказала о том, как выбирала это платье

Исполнительница расскала что несколько лет она смотрела американскую программу Say Yes to the Dress. Действие программы происходит в одном из самых знаменитых американских салонов, где девушки записываются на примерку и выбирают себе свадебное платье.

"Там миллионы платьев, и даже самая прихотливая невеста находит себе наряды. Ты за всем этим следишь, оцениваешь, нравится тебе или не нравится", - рассказывает NK.

Певица признается, что заранее знала, какой силуэт платья она ищет. И добавляет, примерить пришлось десятки вариантов. Помогали выбирать свадебное платье мать, подруга Анна и устроители церемонии Людмила и Елена Голубицкая.

"Это был трогательный момент, потому что каждый раз, когда я выходила, девушки начинали плакать и кричать: "О, это так мило. Это так круто. Вот оно, вот оно.". И вот уже 20-е платье пошло, а они все говорили "Вот оно" - смеется певица.

В результате NK избрала платье известного израильского дизайнера. "Дело в том, что когда ты одеваешь тот самый наряд, то ты на сто процентов понимаешь, что именно это платье ты наденешь, когда будешь идти под венец", - говорит певица.

Каменских очень любит свой свадебный наряд и до сих пор его хранит. Год назад она надела его снова для съемки клипа на трек "Почуття".

"Только что я его надела, такие сразу у меня воспоминания невероятные. Даже выступили слезы, потому что этот праздничный день прошел для меня как мгновение. У меня было столько прекрасного, столько ярких впечатлений, что захотелось на секунду туда вернуться", - рассказывает певица.

Исполнительница 34-летняя Настя Каменских радует поклонников горячими фото из отпуска. Звезда с мужем 40-летним Алексеем Потапенко, известным как Потап, потелели в Мексику. Для пляжного отдыха певица выбирает соблазнительные образы. В частности, предстала в купальниках с хищным принтом и сетчатых платьях.

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Дата
10
февраля

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