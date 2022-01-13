Каменских в прозрачных платьях захватила сеть "вкусной задницей" на курорте

Исполнительница 34-летняя Настя Каменских радует поклонников горячими фото из отпуска. Звезда с мужем 40-летним Алексеем Потапенко, известным как Потап, потелели в Мексику.
Для пляжного отдыха певица выбирает соблазнительные образы. Публикует снимки в Instagram. В частности, предстала в купальниках с хищным принтом и сетчатых платьях.
Среди пользователей сети секси-фото артистки произвели фурор:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами
"У тебя вкусная задница", "Украинская красавица", "Волшебная".
Артистка Настя Каменских поделилась с подписчиками, какие у нее правила питания в канун праздников. Она предостерегла, что нельзя голодать и резко урезать рацион.
Комментарии