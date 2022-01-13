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четверг, 13 января 2022 14:31

Каменских в прозрачных платьях захватила сеть "вкусной задницей" на курорте
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Исполнительница 34-летняя Настя Каменских радует поклонников горячими фото из отпуска. Звезда с мужем 40-летним Алексеем Потапенко, известным как Потап, потелели в Мексику.

Для пляжного отдыха певица выбирает соблазнительные образы. Публикует снимки в Instagram. В частности, предстала в купальниках с хищным принтом и сетчатых платьях.

Исполнительница Настя Каменских поражает жаркими фото с отдыха в Мексике
Фото: instagram.com/kamenskux
Исполнительница Настя Каменских поражает жаркими фото с отдыха в Мексике
Исполнительница Настя Каменских поражает жаркими фото с отдыха в Мексике
Исполнительница Настя Каменских поражает жаркими фото с отдыха в Мексике
Исполнительница Настя Каменских поражает жаркими фото с отдыха в Мексике

Среди пользователей сети секси-фото артистки произвели фурор:

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"У тебя вкусная задница", "Украинская красавица", "Волшебная".

Артистка Настя Каменских поделилась с подписчиками, какие у нее правила питания в канун праздников. Она предостерегла, что нельзя голодать и резко урезать рацион.

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Дата
13
января

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