Милла Йовович позволила дочери изменить имидж

Эвер Габо изменила цвет волос. Фото: instagram.com/millajovovich

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович позволила старшей дочери сменить имидж.

12-летняя Эвер Габо позировала матери на камеру с бирюзовым волосами. На голове девочка имеет обруч с полосатым бантом на фото в Instagram.

"Когда Эвер пришла на занятия по тхэквондо, увидела мальчика, с которым когда становилась в спарринг. Он очень вырос с тех пор, как они виделись в последний раз", - написала Мила Йовович под фотографией.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 23 Ноя 2019 в 1:52 PST

Ранее Эвер имела также короткую стрижку и естественное волосы, как и в Милы Йовович.

Кроме Эвер супругов Йовович-Андерсон 4-летнюю Дешиел и ожидает появление третьего отпрыска - также девочку.

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович отпраздновала день рождения своей младшей дочери Дашель Иден. Девочке исполнилось 4 года. Семейным снимком Мила поделилась в Instagram.