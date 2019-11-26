Милла Йовович позволила дочери изменить имидж

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 639
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 927
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 9810
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1584
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 999
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 927
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6201
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2673
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2286
Фото
Все фото
8
14
3
11
9
Лукашенко приписывают молодую любовницу
Лукашенко приписывают молодую любовницу
Украинские модели снялись в провокационной фотосессии ради борьбы со СПИДом
Украинские модели снялись в провокационной фотосессии ради борьбы со СПИДом
Зеленская отдала свое &quot;японское&quot; желтое платье на благотворительность
Зеленская отдала свое "японское" желтое платье на благотворительность
Какими нарядами поражали звезды на American Music Awards
Какими нарядами поражали звезды на American Music Awards
В купальнике на капоте: Рози Хантингтон-Уайтли снялась в откровенной фотосессии
В купальнике на капоте: Рози Хантингтон-Уайтли снялась в откровенной фотосессии
Видео
Все видео
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
"Проблема во мне": Данилко со слезами покинул Х-Фактор
"Проблема во мне": Данилко со слезами покинул Х-Фактор
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Обнародовали лучшие фильмы десятилятия по версии Time
Обнародовали лучшие фильмы десятилятия по версии Time
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6201
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2673
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2286
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1296
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1215
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 693
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 17:24

Милла Йовович позволила дочери изменить имидж

1 Комментировать
Милла Йовович позволила дочери изменить имидж
Эвер Габо изменила цвет волос. Фото: instagram.com/millajovovich

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович позволила старшей дочери сменить имидж.

12-летняя Эвер Габо позировала матери на камеру с бирюзовым волосами. На голове девочка имеет обруч с полосатым бантом на фото в Instagram.

"Когда Эвер пришла на занятия по тхэквондо, увидела мальчика, с которым когда становилась в спарринг. Он очень вырос с тех пор, как они виделись в последний раз", - написала Мила Йовович под фотографией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родственница Сталлоне скрывала украинские корни

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

Ранее Эвер имела также короткую стрижку и естественное волосы, как и в Милы Йовович.

Кроме Эвер супругов Йовович-Андерсон 4-летнюю Дешиел и ожидает появление третьего отпрыска - также девочку.

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович отпраздновала день рождения своей младшей дочери Дашель Иден. Девочке исполнилось 4 года. Семейным снимком Мила поделилась в Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Милла Йовович позволила дочери изменить имидж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла

Ограничили права коренных народов

Украинских политиков подчинили Москве

Объявили военное положение

Минеральную воду на Кавказе открыли херсонские солдаты

В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников

Самое читаемое
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 19260
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 18936
Врачи борются за жизнь: сообщили о состоянии Николая Кулебы и его сыновей после ДТП
Врачи борются за жизнь: сообщили о состоянии Николая Кулебы и его сыновей после ДТП
6
 Просмотров: 13941
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 7677
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ 12 Просмотров: 7596
Знаменитости
Лукашенко приписывают молодую любовницу
Лукашенко приписывают молодую любовницу
8
 Просмотров: 1278
Культурная инициатива из Днепра выступит в экстравагантном арт-пространстве столицы
Культурная инициатива из Днепра выступит в экстравагантном арт-пространстве столицы Просмотров: 9
Леся Никитюк показала лицо без макияжа
Леся Никитюк показала лицо без макияжа Просмотров: 99
Ким Кардашьян назвала причину, почему ее огорчает Instagram
Ким Кардашьян назвала причину, почему ее огорчает Instagram Просмотров: 207
Украинские модели снялись в провокационной фотосессии ради борьбы со СПИДом
Украинские модели снялись в провокационной фотосессии ради борьбы со СПИДом
14
 Просмотров: 1530
Больше всего комментируют
12
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
3
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
Голосов: 39061
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua