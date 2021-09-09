Микроток и никакого солярия: звезды раскрыли секреты красоты

 
Ексклюзивы
1/5
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 81
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 243
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1035
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 225
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 648
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 324
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1359
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 279
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Просмотров: 414
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 162
Фото
Все фото
5
5
3
5
6
&quot;Холодный&quot; массаж и особая гимнастика для лица - Джамала поделилась бьюти-секретами
"Холодный" массаж и особая гимнастика для лица - Джамала поделилась бьюти-секретами
В платье от Ralph Lauren: звезда сериала &quot;Эмили в Париже&quot; вышла замуж
В платье от Ralph Lauren: звезда сериала "Эмили в Париже" вышла замуж
&quot;Такие фото грех не лайкнуть&quot;: Никитюк поразила обольстительным луком
"Такие фото грех не лайкнуть": Никитюк поразила обольстительным луком
Самая молодая миллиардерша отреагировала на слухи о беременности нежным роликом
Самая молодая миллиардерша отреагировала на слухи о беременности нежным роликом
Меган Фокс очаровала новыми фото
Меган Фокс очаровала новыми фото
Видео
Все видео
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов
Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов
Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум
Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум
Вальс Джамалы и энергичный квикстеп Власовой: чем удивляли в первом эфире "Танців із зірками"
Вальс Джамалы и энергичный квикстеп Власовой: чем удивляли в первом эфире "Танців із зірками"
Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва
Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 1674
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1404
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1215
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 459
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
08 сентября 2021
Просмотров: 423
Вік не грає ролі
Понад рік шукаю роботу. Не те що зовсім не працюю – трапляються замовлення на тексти, консультую, проводжу тренінги як психолог. Та доходу від ...
четверг, 09 сентября 2021 10:06

Микроток и никакого солярия: звезды раскрыли секреты красоты
8

  Комментировать

Сегодня, 9 сентября, отмечается Всемирный день красоты. Праздник был установлен Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO 1995 года.

Какими секретами безупречного вида делятся знаменитые красавицы, читайте в материале Gazeta.ua.

Американская актриса 52-летняя Дженнифер Энистон вызывает восторг поклонников своим роскошным видом. Звезда не скрывает, что сохранить красоту ей помогают микротоки и лазеры.

"С лазером меня познакомила моя визажистка - у нее идеальная кожа. Такой подход не требует много времени, но отлично освежает. И, что важно, не сделает вас похожей на очищенный помидор. Технологии не стоят на месте, и я этому рада" , - рассказала актриса.

Автор: instagram.com/jenniferaniston
  Дженнифер Энистон не скрывает, что сохранить красоту ей помогают микротоки и лазеры
Дженнифер Энистон не скрывает, что сохранить красоту ей помогают микротоки и лазеры

Жена принца Гарри 40-летняя Меган Маркл регулярно делает гимнастику для лица.

"Когда я делаю упражнения, то скулы и подбородок выглядят лучше, а контур лица становится более четким", - отметила Маркл.

Автор: instagram.com/marklemeganoffical
  Меган Маркл регулярно делает гимнастику для лица
Меган Маркл регулярно делает гимнастику для лица

Американская актриса 40-летняя Джессика Альба по уходу за кожей имеет четыре главных ингредиенты: средство для умывания, сыворотка, увлажняющий крем и масло. Альба также советует трепетно ​​относиться к косметике и выбирать средства, содержащие витамин С, гиалуроновую кислоту и креатин.

Автор: instagram.com/jessicaalba
  Джессика Альба советует тщательно относиться к выбору косметики
Джессика Альба советует тщательно относиться к выбору косметики

Украинская певица 38-летняя Джамала придерживается обязательных процедур по уходу за собой.

"Я всегда тонизирует кожу лица утром и тщательно очищаю после косметики. Хотя бы раз в две недели делаю салонные процедуры. Dermadrop -"холодный" массаж. Ощущение, будто зима не просто близко, а прямо на моем лице. Процедура не требует уколов, не оставляет следов, только приятное ощущение и классное состояние кожи ", - поделилась Джамала.

Также певица делает гимнастику лица и раз в неделю наносит маски на волосы.

Автор: instagram.com/jamalajaaa
  Среди обязательных бьюти-процедур Джамалы «холодный» массаж
Среди обязательных бьюти-процедур Джамалы «холодный» массаж

Телеведущая 42-летняя Маша Ефросинина уделяет большое внимание уходу за собой.

"Моя философия заключается в том, что нужно делать максимально все, чтобы отсрочить необходимость в хирургии. Для этого современные технологии сделали революцию. Мое лицо сегодня - это питание, вода, спорт, дыхательные практики, БАДы и anti age медицина, косметологические процедуры, эстетическая медицина, а также регулярный домашний уход", - рассказала Ефросинина в Instagram.

Автор: Instagram.com/mashaefrosinina
  Маша Ефросинина не забывает об эстетической медицине и регулярном домашнем уходе
Маша Ефросинина не забывает об эстетической медицине и регулярном домашнем уходе

Одним из секретов ухода за кожей певицы 35-летней Златы Огневич является то, что каждую весну делает сет из пяти пилингов под названием "социальные", так как позволяют сразу выходить в люди, а не отсиживаться дома с корочкой на лице. Также она делает общий лифтинг лица с помощью специального лазера, причем результат - с одной процедуры и долго держится.

Автор: instagram.com/zlata.ognevich
  Злата Огневич весной делает сет из 5 пилингов
Злата Огневич весной делает сет из 5 пилингов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, почему возникают отеки под глазами и как от них избавиться

Украинская модель и певица 36-летняя Даша Астафьева ведет здоровый образ жизни, правильно питается, много спит, занимается тайским боксом, йогой и гимнастикой по развитию тела. Модель раз в неделю посещает салоны красоты, иногда прибегает к аппаратной косметологии. Утром умывается косметической маслом, протирает лицо замороженным тоником, наносит крем на лицо и под глаза. Певица любит массаж с аромамаслами, но абсолютно против солярия.

Автор: instagram.com/da_astafieva
  Даша Астафьева иногда прибегает к аппаратной косметологии
Даша Астафьева иногда прибегает к аппаратной косметологии

Жена Джастина Бибера модель24-летняя Хейли Болдуин имеет свои секреты ухода и красоты. Звезда считает, что уход должен состоять из небольшого количества ритуалов, потому что чем меньше ты беспокоишь свою кожу - тем она лучше. Перед сном Хейли всегда наносит на кожу сыворотку и увлажняющий крем. Когда у звезды больше времени - она ​​наносит увлажняющую маску.

"Утром надо тщательно умыться, а потом наносить средства по уходу и макияж. Пользуйся органической косметикой, которая не вызывает пересыхание кожи и аллергическую реакцию. Для повседневной жизни используй минимум косметики", - посоветовала Хейли.

Автор: instagram.com/ haileybieber
  Хейли Болдуин считает, что уход должен состоять из небольшого количества ритуалов
Хейли Болдуин считает, что уход должен состоять из небольшого количества ритуалов
Массаж лица может заменить инъекции ботокса и другие омолаживающие процедуры. Благодаря массажу мышцы находятся в тонусе. Но процедуру нужно сочетать с пилингами и масками, по ее словам. Массаж особенно подойдет женщинам старше 30-35 лет.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Микроток и никакого солярия: звезды раскрыли секреты красоты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Арестовали историка, которого обвинили в разглашении государственных тайн

Королева, которая правит дольше всех монархов в британской истории

Плавчихе впервые в мире удалось переплыть озеро Онтарио

Мао Цзэдун перед смертью перенес два инфаркта

Военные Великобритании и Франции вошли в Севастополь

В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека

Самое читаемое
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
5
 Просмотров: 8667
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 7920
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 2 Просмотров: 6840
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
8
 Просмотров: 4806
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению Просмотров: 4005
Знаменитости
Звезда "Голодных игр" впервые станет матерью
Звезда "Голодных игр" впервые станет матерью Просмотров: 99
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
 Просмотров: 117
"Холодный" массаж и особая гимнастика для лица - Джамала поделилась бьюти-секретами
"Холодный" массаж и особая гимнастика для лица - Джамала поделилась бьюти-секретами
5
 Просмотров: 279
В платье от Ralph Lauren: звезда сериала "Эмили в Париже" вышла замуж
В платье от Ralph Lauren: звезда сериала "Эмили в Париже" вышла замуж
5
 Просмотров: 486
После 13 лет: отец Бритни Спирс отказался от опеки над ней
После 13 лет: отец Бритни Спирс отказался от опеки над ней Просмотров: 126
Больше всего комментируют
9
Социологи показали рейтинг Зеленского
2
Какие продукты в ближайшее время подорожают: прогноз экономиста
2
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
1
Не надо проситься в союзники США - посол Украины
1
Назвали ситуации, в которых не обойтись без стакана воды
Голосов: 43576
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть