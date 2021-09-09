Микроток и никакого солярия: звезды раскрыли секреты красоты

Сегодня, 9 сентября, отмечается Всемирный день красоты. Праздник был установлен Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO 1995 года.

Какими секретами безупречного вида делятся знаменитые красавицы, читайте в материале Gazeta.ua.

Американская актриса 52-летняя Дженнифер Энистон вызывает восторг поклонников своим роскошным видом. Звезда не скрывает, что сохранить красоту ей помогают микротоки и лазеры.

"С лазером меня познакомила моя визажистка - у нее идеальная кожа. Такой подход не требует много времени, но отлично освежает. И, что важно, не сделает вас похожей на очищенный помидор. Технологии не стоят на месте, и я этому рада" , - рассказала актриса.

Автор: instagram.com/jenniferaniston Дженнифер Энистон не скрывает, что сохранить красоту ей помогают микротоки и лазеры

Жена принца Гарри 40-летняя Меган Маркл регулярно делает гимнастику для лица.

"Когда я делаю упражнения, то скулы и подбородок выглядят лучше, а контур лица становится более четким", - отметила Маркл.

Автор: instagram.com/marklemeganoffical Меган Маркл регулярно делает гимнастику для лица

Американская актриса 40-летняя Джессика Альба по уходу за кожей имеет четыре главных ингредиенты: средство для умывания, сыворотка, увлажняющий крем и масло. Альба также советует трепетно ​​относиться к косметике и выбирать средства, содержащие витамин С, гиалуроновую кислоту и креатин.

Автор: instagram.com/jessicaalba Джессика Альба советует тщательно относиться к выбору косметики

Украинская певица 38-летняя Джамала придерживается обязательных процедур по уходу за собой.

"Я всегда тонизирует кожу лица утром и тщательно очищаю после косметики. Хотя бы раз в две недели делаю салонные процедуры. Dermadrop -"холодный" массаж. Ощущение, будто зима не просто близко, а прямо на моем лице. Процедура не требует уколов, не оставляет следов, только приятное ощущение и классное состояние кожи ", - поделилась Джамала.

Также певица делает гимнастику лица и раз в неделю наносит маски на волосы.

Автор: instagram.com/jamalajaaa Среди обязательных бьюти-процедур Джамалы «холодный» массаж

Телеведущая 42-летняя Маша Ефросинина уделяет большое внимание уходу за собой.

"Моя философия заключается в том, что нужно делать максимально все, чтобы отсрочить необходимость в хирургии. Для этого современные технологии сделали революцию. Мое лицо сегодня - это питание, вода, спорт, дыхательные практики, БАДы и anti age медицина, косметологические процедуры, эстетическая медицина, а также регулярный домашний уход", - рассказала Ефросинина в Instagram.

Автор: Instagram.com/mashaefrosinina Маша Ефросинина не забывает об эстетической медицине и регулярном домашнем уходе

Одним из секретов ухода за кожей певицы 35-летней Златы Огневич является то, что каждую весну делает сет из пяти пилингов под названием "социальные", так как позволяют сразу выходить в люди, а не отсиживаться дома с корочкой на лице. Также она делает общий лифтинг лица с помощью специального лазера, причем результат - с одной процедуры и долго держится.

Автор: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич весной делает сет из 5 пилингов

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Украинская модель и певица 36-летняя Даша Астафьева ведет здоровый образ жизни, правильно питается, много спит, занимается тайским боксом, йогой и гимнастикой по развитию тела. Модель раз в неделю посещает салоны красоты, иногда прибегает к аппаратной косметологии. Утром умывается косметической маслом, протирает лицо замороженным тоником, наносит крем на лицо и под глаза. Певица любит массаж с аромамаслами, но абсолютно против солярия.

Автор: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева иногда прибегает к аппаратной косметологии

Жена Джастина Бибера модель24-летняя Хейли Болдуин имеет свои секреты ухода и красоты. Звезда считает, что уход должен состоять из небольшого количества ритуалов, потому что чем меньше ты беспокоишь свою кожу - тем она лучше. Перед сном Хейли всегда наносит на кожу сыворотку и увлажняющий крем. Когда у звезды больше времени - она ​​наносит увлажняющую маску.

"Утром надо тщательно умыться, а потом наносить средства по уходу и макияж. Пользуйся органической косметикой, которая не вызывает пересыхание кожи и аллергическую реакцию. Для повседневной жизни используй минимум косметики", - посоветовала Хейли.

Автор: instagram.com/ haileybieber Хейли Болдуин считает, что уход должен состоять из небольшого количества ритуалов

Массаж лица может заменить инъекции ботокса и другие омолаживающие процедуры . Благодаря массажу мышцы находятся в тонусе. Но процедуру нужно сочетать с пилингами и масками, по ее словам. Массаж особенно подойдет женщинам старше 30-35 лет.