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Мэйси Уильямс поразила кадрами из стильной рекламной кампании. Фото: instagram.com/maisie_williams
Мэйси Уильямс поразила кадрами из стильной рекламной кампании. Фото: instagram.com/maisie_williams
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суббота, 20 ноября 2021 01:45

Мэйси Уильямс поразила кадрами из стильной рекламной кампании. Фото: instagram.com/maisie_williams
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Британская актриса 24-летняя Мэйси Уильямс, ставшая популярной благодаря участию в культовом сериале "Игра престолов", снялась в кампейне парижского Coperni.

Звезда объединилась с модным брендом, чтобы создать коллекцию сумок. Позировала в дерзких образах. Макияж сделала легким.

Среди модных новинок – сумки Swipe из веганской кожи в трех оттенках и двух размерах. Изготовлены из волокон, полученных из яблочных отходов.

Британская актриса Мейси Уильямс, прославившаяся благодаря участию в культовом сериале "Игра престолов", снялась в модном кампейне парижского бренда Coperni
Фото: coperniparis.com
Британская актриса Мейси Уильямс, прославившаяся благодаря участию в культовом сериале "Игра престолов", снялась в модном кампейне парижского бренда Coperni
Британская актриса Мейси Уильямс, прославившаяся благодаря участию в культовом сериале "Игра престолов", снялась в модном кампейне парижского бренда Coperni
Британская актриса Мейси Уильямс, прославившаяся благодаря участию в культовом сериале "Игра престолов", снялась в модном кампейне парижского бренда Coperni
Британская актриса Мейси Уильямс, прославившаяся благодаря участию в культовом сериале "Игра престолов", снялась в модном кампейне парижского бренда Coperni

"Некоторое время мы с Coperni работали над нашей коллаборацией, и я очень горжусь тем, что наконец-то могу показать то, что мы создали вместе. Сумки сделаны из яблока, и я надеюсь, что они вдохновят больше людей покупать и производить продукцию из материалов , способствующих экологическому будущему", - отметила Уильямс в Instagram.

Представители бренда объявили кинозвезду своим вдохновителем.

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"Она – голос поколения. Актриса, кинорежиссер, продюсер, эколог. Она олицетворяет сильные ценности разнообразного, инновационного и ответственного будущего", - заявили они.

Британская актриса Наталия Тена посетила третий фестиваль популярной культуры Comic Con Ukraine. Проходил 4 и 5 сентября на арт-заводе "Платформа" в Киеве.

Тена стала одной из звездных гостей фестиваля. Она известна как метаморф-колдунья Нимфадора Тонкс из "Поттерианы", одичавшая Оша с "Игры престолов" и наёмница-тви'лек Сиань из "Мандалорца". Среди других ролей исполнительницы - в фильмах "Мой мальчик", "Чрево", "Милый друг", сериалах "Черное зеркало" и "Бесстыдники". Также играет в театре, собрала музыкальную группу Molotov Jukebox.

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