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четверг, 05 сентября 2019 13:01

Меган Маркл представит собственную коллекцию одежды

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Меган Маркл представит собственную коллекцию одежды
Меган Маркл готовит к выпуску свою коллекцию одежды. Фото: spletnik.ru

Меган Маркл готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды, предназначенную для благотворительного проекту.

Запуск капсульной коллекции состоится в середине сентября 2019 года. Именно тогда Меган Маркл официально завершит свою декретный отпуск, пишет People.

О линейке одежды журналисты говорили еще 22 августа. Часть средств от продаж герцогиня Сассекская передаст организации Smart Works, где она есть королевским патроном. В сети Меган опубликовала видео, на котором видно, как она встречается с женщинами, которые обратились в организацию за помощью в трудоустройстве. Также герцогиня сама контролировала процесс пошива одежды.

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"Когда вы заходите в Smart Works, вы видите стеллажи одежды и множество сумок и обуви. Однако иногда это может быть попурри с неподходящими размерами и цветами, не всегда правильным стилистическим выбором или диапазоном размеров. Чтобы помочь им в этом, мы пригласили бренды и моих друзей к разработке капсульной коллекции с более классическими вариантами гардероба для работы", - рассказала Меган Маркл.

Также стало известно, что в благотворительный проекту присоединился и принц Гарри, который пригласил к сотрудничеству подругу и дизайнера Мишу Нону, а также представителей брендов Marks & Spencer, John Lewis, Jigsaw.

Герцогиня Сассекская 38-летняя Меган Маркл попала в очередной скандал. На многих сайтах появилась мошенническая реклама "таблеток Меган". Производители лекарств утверждали, что чудо-средство поможет сбросить вес.

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Дата
05
сентября

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