Меган Маркл пойдет под венец в платье, которое одобрит Елизавета II

 
Ексклюзивы
1/5
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 1647
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1567
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2871
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
15 Просмотров: 50885
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1458
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3258
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7551
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2070
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1170
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7479
Фото
Все фото
10
26
4
8
8
Девушка &quot;Бонда&quot; засветила стройные ноги в коротком платье на каннской премьере
Девушка "Бонда" засветила стройные ноги в коротком платье на каннской премьере
Звезда &quot;Игры престолов&quot; Эмилия Кларк сияла в роскошном наряде на голливудской премьере
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сияла в роскошном наряде на голливудской премьере
&quot;Самая красивая девочка&quot; ослепила в платье принцессы на красной дорожке Каннского кинофестиваля
"Самая красивая девочка" ослепила в платье принцессы на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Меган Маркл из воска пополнила коллекцию музея мадам Тюссо
Меган Маркл из воска пополнила коллекцию музея мадам Тюссо
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Видео
Все видео
Хит Олега Винника перепели на мотивы семи стран мира
Хит Олега Винника перепели на мотивы семи стран мира
Определился победитель "Голоса страны-8"
Определился победитель "Голоса страны-8"
"Как живая" - восковую Меланью Трамп установили в известном музее
"Как живая" - восковую Меланью Трамп установили в известном музее
Бейонсе упала на сцене: показали видео конфуза
Бейонсе упала на сцене: показали видео конфуза
"Музыка оставляет память, которую никто не может украсть" - мир вспоминает Avicii
"Музыка оставляет память, которую никто не может украсть" - мир вспоминает Avicii
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11871
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2394
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7497
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6723
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2169
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 мая 2018
Просмотров: 162
Бранденбурзькі ворота
"Та вже триццять год, як війна кончилась", – кидає бабця, я чую уривок фрази. Баби торгують насінням під чахлими кленами, біля гастроному. ...
пятница, 11 мая 2018 18:32

Меган Маркл пойдет под венец в платье, которое одобрит Елизавета II

  Комментировать
  Меган Маркл и принц Гарри сыграют свадьбу на следующей неделе
Меган Маркл и принц Гарри сыграют свадьбу на следующей неделе

Меган Маркл покажет королеве Елизаветте II свое свадебное платье.

Только, когда монарх одобрит наряд, Меган может идти в нем под венец. Кстати, сделает это Маркл за неделю до своей свадьбы с принцем Гарри. Кейт Миддлтон должна была показать собственное платье от Alexander McQueen за три недели до свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году.

Дизайнером платья стал британский бренд Ralph & Russo, в наряде которого Меган снялась в фотосессии по случаю своей помолвки. Об этом написал журнал US Weekly.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невеста принца Гарри позировала в романтической фотосессии в прозрачном платье за ​​200 тыс. грн

По слухам белое платье от Ralph & Russo для королевской свадьбы расшито вручную, дорого украшенно и стоит £ 100,000.

"Королева увидит наряд, ведь должна одобрить его перед свадьбой", - говорит королевский репортер Эмили Эндрюс.

Меган выйдет в этом платье на официальную церемонию, позже сменит костюм на более гламурный наряд для приема в Фрагмор Хаус.

По информации королевского комментатора, платье уже полностью готово и доставлено ​​в Виндзорский дворец, где надежно сокрыто.

На помолвку с принцем Гарри Меган надевала прозрачное шелковое платье от Ralph & Russo за £ 56 тыс.

dailymail.co.uk
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Меган Маркл пойдет под венец в платье, которое одобрит Елизавета II». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

В Крыму задержали украинского режиссера

Открыли фильтрационные лагеря для бывших военнопленных

Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось

Депортация крымских татар началась в три часа утра

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 4 Просмотров: 145023
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 135280
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 9 Просмотров: 127854
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 116681
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 104384
Больше всего комментируют
15
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
11
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
9
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 25174
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua