Меган Маркл пойдет под венец в платье, которое одобрит Елизавета II

Меган Маркл покажет королеве Елизаветте II свое свадебное платье.
Только, когда монарх одобрит наряд, Меган может идти в нем под венец. Кстати, сделает это Маркл за неделю до своей свадьбы с принцем Гарри. Кейт Миддлтон должна была показать собственное платье от Alexander McQueen за три недели до свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году.
Дизайнером платья стал британский бренд Ralph & Russo, в наряде которого Меган снялась в фотосессии по случаю своей помолвки. Об этом написал журнал US Weekly.
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По слухам белое платье от Ralph & Russo для королевской свадьбы расшито вручную, дорого украшенно и стоит £ 100,000.
"Королева увидит наряд, ведь должна одобрить его перед свадьбой", - говорит королевский репортер Эмили Эндрюс.
Меган выйдет в этом платье на официальную церемонию, позже сменит костюм на более гламурный наряд для приема в Фрагмор Хаус.
По информации королевского комментатора, платье уже полностью готово и доставлено в Виндзорский дворец, где надежно сокрыто.
На помолвку с принцем Гарри Меган надевала прозрачное шелковое платье от Ralph & Russo за £ 56 тыс.
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