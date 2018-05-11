Меган Маркл пойдет под венец в платье, которое одобрит Елизавета II

Меган Маркл и принц Гарри сыграют свадьбу на следующей неделе

Меган Маркл покажет королеве Елизаветте II свое свадебное платье.

Только, когда монарх одобрит наряд, Меган может идти в нем под венец. Кстати, сделает это Маркл за неделю до своей свадьбы с принцем Гарри. Кейт Миддлтон должна была показать собственное платье от Alexander McQueen за три недели до свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году.

Дизайнером платья стал британский бренд Ralph & Russo, в наряде которого Меган снялась в фотосессии по случаю своей помолвки. Об этом написал журнал US Weekly.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невеста принца Гарри позировала в романтической фотосессии в прозрачном платье за ​​200 тыс. грн

По слухам белое платье от Ralph & Russo для королевской свадьбы расшито вручную, дорого украшенно и стоит £ 100,000.

"Королева увидит наряд, ведь должна одобрить его перед свадьбой", - говорит королевский репортер Эмили Эндрюс.

Меган выйдет в этом платье на официальную церемонию, позже сменит костюм на более гламурный наряд для приема в Фрагмор Хаус.

По информации королевского комментатора, платье уже полностью готово и доставлено ​​в Виндзорский дворец, где надежно сокрыто.

На помолвку с принцем Гарри Меган надевала прозрачное шелковое платье от Ralph & Russo за £ 56 тыс.