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пятница, 11 мая 2018 12:07

Меган Маркл из воска пополнила коллекцию музея мадам Тюссо
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Восковые Меган Маркл и принц Гарри поселились в лондонском музее мадам Тюссо
Фото: Reuters
Восковые Меган Маркл и принц Гарри поселились в лондонском музее мадам Тюссо
Восковые Меган Маркл и принц Гарри поселились в лондонском музее мадам Тюссо
Восковые Меган Маркл и принц Гарри поселились в лондонском музее мадам Тюссо
Восковые Меган Маркл и принц Гарри поселились в лондонском музее мадам Тюссо

Сразу в двух музеях мадам Тюссо появились восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл.

Восковая пара была презентована в Лондоне — эта версия Маркл носит платье от миланского бренда P.A.R.O.S.H., которое актриса надела на съемки официального интервью по случаю помолвки с принцем Гарри.

Свадьба принца Гарри с актрисой назначена на 19 мая.

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Принц 35-летний Уильям и 36-летняя Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз - у них родился мальчик.

Как и предыдущие два раза, Кейт рожала в лондонской больнице Святой Марии, в частном крыле Линдо, где появились на свет их с Уильямом старшие дети - принц 4-летний Джордж и принцесса Шарлотта, 2 года. Однако до последнего ходили слухи, что в этом году традицию нарушат и герцогиня откажется от клиники в пользу домашних родов.

harpersbazaar.com.ua
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