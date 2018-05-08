Кейт Миддлтон экономит на одежде для своих младших детей

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Герцогиня Кейт Миддлтон не тратит много денег младшим детям на новую одежду - обувь и вещи те донашивают за своими братьями и сестрами, а иногда и за отцом, принцем Уильямом.

Недавно королевская чета опубликовало новые фото своего новорожденного сына Луи. На снимке мальчик позирует в свитере. В свое время его сестра Шарлотта надевала его на свою фотосессию. На фото с Луисом Шарлотта одета в кардиган, в котором раньше был и принц Джордж.

"Мы часто видим, как герцогиня надевает одни и те же вещи по несколько раз, поэтому и детей она одевает так же. Детские вещи часто передаются из поколения в поколение. Мы уже видели, как принц Джордж был одет в детскую одежду принца Уильяма и оба ребенка были крещены в том же наряде , что и их отец ", - говорит дизайнер Рэйчел Рэли.

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Когда принцесса Шарлотта приехала в роддом вместе с отцом чтобы встретиться с младшим братом, на ней был тот же кардиган, в котором ее видели в Канаде в прошлом году от британского бренда Amaia.

Источник близкий к королевской семьи рассказал, что и игрушки дети тоже получают по наследству.

Принц 35-летний Уильям и 36-летняя Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз - у них родился мальчик. Как и предыдущие два раза, Кейт рожала в лондонской больнице Святой Марии, в частном крыле Линдо, где появились на свет их с Уильямом старшие дети - принц 4-летний Джордж и принцесса Шарлотта, 2 года. Однако до последнего ходили слухи, что в этом году традицию нарушат и герцогиня откажется от клиники в пользу домашних родов.