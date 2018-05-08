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вторник, 08 мая 2018 13:56

Кейт Миддлтон экономит на одежде для своих младших детей
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Кейт Миддлтон не тратит много денег на одежду для детей
Фото: Reuters
Кейт Миддлтон не тратит много денег на одежду для детей
Кейт Миддлтон не тратит много денег на одежду для детей
Кейт Миддлтон не тратит много денег на одежду для детей
Кейт Миддлтон не тратит много денег на одежду для детей

Герцогиня Кейт Миддлтон не тратит много денег младшим детям на новую одежду - обувь и вещи те донашивают за своими братьями и сестрами, а иногда и за отцом, принцем Уильямом.

Недавно королевская чета опубликовало новые фото своего новорожденного сына Луи. На снимке мальчик позирует в свитере. В свое время его сестра Шарлотта надевала его на свою фотосессию. На фото с Луисом Шарлотта одета в кардиган, в котором раньше был и принц Джордж.

"Мы часто видим, как герцогиня надевает одни и те же вещи по несколько раз, поэтому и детей она одевает так же. Детские вещи часто передаются из поколения в поколение. Мы уже видели, как принц Джордж был одет в детскую одежду принца Уильяма и оба ребенка были крещены в том же наряде , что и их отец ", - говорит дизайнер Рэйчел Рэли.

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Когда принцесса Шарлотта приехала в роддом вместе с отцом чтобы встретиться с младшим братом, на ней был тот же кардиган, в котором ее видели в Канаде в прошлом году от британского бренда Amaia.

Источник близкий к королевской семьи рассказал, что и игрушки дети тоже получают по наследству.

Принц 35-летний Уильям и 36-летняя Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз - у них родился мальчик.

Как и предыдущие два раза, Кейт рожала в лондонской больнице Святой Марии, в частном крыле Линдо, где появились на свет их с Уильямом старшие дети - принц 4-летний Джордж и принцесса Шарлотта, 2 года. Однако до последнего ходили слухи, что в этом году традицию нарушат и герцогиня откажется от клиники в пользу домашних родов.

dailymail.co.uk
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