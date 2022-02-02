"Мечтаем поехать к Йоулупукки" – юморист поделился особыми зимними традициями

Фото: instagram.com/vovashumko

Комик Владимир Шумко поделился своими секретами идеальной зимы.

Участник Improv Live Show, которое покажет весной Новый канал, рассказал, что не понимает тех, кто стремится ехать в теплые края зимой.

"Мне хочется быть там, где есть зима. Карпаты, Буковель, Финляндия, Норвегия – это тема. Мы с женой, например, мечтаем уехать в Лапландию, где живет Йоулупукки (финский рождественский персонаж, похож на Санта Клауса. – Gazeta.ua). Зимой хочется быть в сказке и красоте", - признался он.

Юморист заверил, что зима – семейный период. Этот Новый год он впервые за 10 лет встретил с родными.

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Почти вся семья собралась, и мы проводили время вместе. Особая традиция у нас с женой – съездить в гости ко всем крестникам. А у нас на двоих их 10. Мы одеваемся в Деда Мороза и Снегурочку или Санта Клауса и эльфа и завозим им подарки. Также обязательно едем к бабушкам, родителям, кумовьям", - рассказал Шумко.

Артист добавил, что зимой обязательно нужно пить глинтвейн.

"Обожаю этот напиток. Сам умею его варить, поэтому радую себя, жену и друзей. Домашний значительно лучше любого купленного. Это очень легко", - сказал он.

Шумко поделился историей, как сэкономил время на таможне. Случилось это во время поездки с друзьями в Италию. Туда они ездили на свадьбу одноклассницы.