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четверг, 03 февраля 2022 19:12

"Мечтаем поехать к Йоулупукки" – юморист поделился особыми зимними традициями
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Комик Владимир Шумко поделился собственными секретами идеальной зимы
Фото: instagram.com/vovashumko
Юморист заверил, что зима – семейный период
Юморист заверил, что зима – семейный период
Комик Владимир Шумко поделился собственными секретами идеальной зимы
Комик Владимир Шумко поделился собственными секретами идеальной зимы

Комик Владимир Шумко поделился своими секретами идеальной зимы.

Участник Improv Live Show, которое покажет весной Новый канал, рассказал, что не понимает тех, кто стремится ехать в теплые края зимой.

"Мне хочется быть там, где есть зима. Карпаты, Буковель, Финляндия, Норвегия – это тема. Мы с женой, например, мечтаем уехать в Лапландию, где живет Йоулупукки (финский рождественский персонаж, похож на Санта Клауса. – Gazeta.ua). Зимой хочется быть в сказке и красоте", - признался он.

Юморист заверил, что зима – семейный период. Этот Новый год он впервые за 10 лет встретил с родными.

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Почти вся семья собралась, и мы проводили время вместе. Особая традиция у нас с женой – съездить в гости ко всем крестникам. А у нас на двоих их 10. Мы одеваемся в Деда Мороза и Снегурочку или Санта Клауса и эльфа и завозим им подарки. Также обязательно едем к бабушкам, родителям, кумовьям", - рассказал Шумко.

Артист добавил, что зимой обязательно нужно пить глинтвейн.

"Обожаю этот напиток. Сам умею его варить, поэтому радую себя, жену и друзей. Домашний значительно лучше любого купленного. Это очень легко", - сказал он.

Шумко поделился историей, как сэкономил время на таможне. Случилось это во время поездки с друзьями в Италию. Туда они ездили на свадьбу одноклассницы.

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