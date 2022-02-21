"Мать всегда права" - Ефросинина откровенно призналась, как питаются в ее семье

Телеведущая Маша Ефросинина, откровенно поделившаяся своим опытом похудения, дает советы, как правильно говорить о лишнем весе с подростками.

Медийщица призналась в проекте "Интервью 24", как этот этап проходила со своими детьми

"Если говорить девочке 14-15 лет, что она должна быть худой или быть такой, то ждите беды. Она не будет худая и при этом будет есть все говно мира. В 15-16 лет я прошла подобные высказывания от посторонних людей, не от родителей. Поэтому я предпочитала своей дочери такого не говорить", - отметила телеведущая.

Ефросинина показывает собственный пример питания и успешно внедряет здоровый рацион в семью.

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Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Мы с мужем не гонимся за тем, чтобы быть на обложках журналов по фитнесу. Однако в холодильнике всегда есть продукты, которые делают наш рацион достаточно полезным для того, чтобы мы могли иметь необходимую для работы выносливость, ясно мыслить и быть здоровыми молодыми родителями", - добавила блогер.

Несмотря на здоровое питание, муж Ефросининой, Тимур Хромаев и дети Нана и Александр любят поесть мороженое на ночь. Ведущая не борется с их пищевыми привычками, но объясняет, как они могут повлиять на организм.

"В 12 часов ночи я говорю детям, что мороженое, съеденное в это время, - перебор, что у вас будут болеть животы и начнется сыпь. Потом это все так и происходит, и я: "Вот, посмотрите, пожалуйста. Мать всегда права", - подытожила ведущая.

Ведущая Маша Ефросинина поздравила дочь Нану Хромаеву с 18-летием. Звезда опубликовала фото дочери в Instagram. На фотографии девушка позирует в темно-синем платье и с прямыми распущенными волосами.