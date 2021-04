Маск поддерживает вакцинацию от Covid-19

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что поддерживает вакцины против коронавируса.

"Чтобы всем было понятно, я поддерживаю вакцины в целом и Covid-вакцины в частности. Наука однозначно", - написал Маск в Twitter.

Он написал, что в редких случаях после прививки может возникать аллергическая реакция, но ее "легко преодолеть" с помощью укола адреналина инжектора EpiPen.

To be clear, I do support vaccines in general & covid vaccines specifically. The science is unequivocal.



In very rare cases, there is an allergic reaction, but this is easily addressed with an EpiPen.