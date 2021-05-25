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вторник, 25 мая 2021 10:45

Маше Ефросининой - 42: карьера, история любви и секреты красоты
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Сегодня, 25 мая, ведущей Маши Ефросининой исполняется 42 года.
Фото: Instagram.com/mashaefrosinina
Сегодня, 25 мая, ведущей Маши Ефросининой исполняется 42 года.
Сегодня, 25 мая, ведущей Маши Ефросининой исполняется 42 года.
Сегодня, 25 мая, ведущей Маши Ефросининой исполняется 42 года.
Сегодня, 25 мая, ведущей Маши Ефросининой исполняется 42 года.

Сегодня украинской телеведущей Маше Ефросининой исполняется 42 года. Она успешно реализовалась на телевидении, занимается благотворительными проектам, снимается в кино и развивает собственный YouTube-канал.

Gazeta.ua собрала самые интересные факты о жизни и карьере звезды.

Отличница в школе и в жизни

Ефросинина окончила школу с золотой медалью, а также получила образование в двух вузах - Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и Институте филологии по специальности "переводчик с английского и испанского языков".

Уже в 19 лет Маша дебютировала на УТ-1 в программе "Счастливый звонок". Далее карьера телеведущей стремительно пошла вверх.

В 2005 году Ефросинина имела опыт ведущей на песенном конкурсе "Евровидение", который проводился в Киеве.

А 2016-ом исполнила главную роль в сериале "Тройная защита" кинорежиссера Анатолия Матешко. Через два года снялась в главной роли в семейной комедии "Приключения S Николая".

Три года назад начала развивать собственный YouTube-канал и вести авторскую программу "Экзамен".

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Личная жизнь

Уже 19 лет Ефросинина в браке с бизнесменом Тимуром Хромаевым. Супруги воспитывают дочь Нану и сына Александра.

Ведущая утверждает, что в ее семье действует золотое правило хороших отношений: не ложиться спать, не помирившись.

По словам Маши основной камень преткновения в отношениях с мужем абсолютно полярные характеры.

"Его невероятный покой выводит меня из себя, а моя невероятная эмоциональность - как сдутый шар, бьется о все стены", - сказала она во время участия в шоу "Кто сверху?"

Секреты красоты

Часто Маше приписывают пластические операции и множество инъекций красоты. Однако, по словам, Ефросининой, все это неправда. Хотя звезда действительно уделяет большое внимание уходу за собой.

"Моя философия заключается в том, что нужно делать максимально все, чтобы отсрочить необходимость в хирургии. Для этого современные технологии сделали революцию. Мое лицо сегодня - это восторженные глаза моего мужа через 19 лет совместной жизни, это питание, вода, спорт, дыхательные практики , БАДы и anti age медицина, косметологические процедуры, эстетическая медицина, а также регулярный домашний уход. Сегодня, когда я вижу появление первых возрастных признаков, я осознаю, что моя внешность в будущем будет зависеть исключительно от того, как я справлюсь с этим психологически, как и любая женщина, которая рано или поздно подходит к вопросу возраста ", - написала ведущая на своей странице в Instagram.

Маша часто вдохновляет других женщин, делясь опытом успеха и поражений в различных сферах своей жизни.

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Телеведущая Маша Ефросинина вместе с артистами сняла видео, в котором призвала женщин "разорвать круг насилия". Ролик опубликовала в Instagram. Участие приняли Monatik, Оля Полякова, Юлия Санина, Тарас Тополя и Аlyosha.

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