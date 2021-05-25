Маше Ефросининой - 42: карьера, история любви и секреты красоты

Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Сегодня украинской телеведущей Маше Ефросининой исполняется 42 года. Она успешно реализовалась на телевидении, занимается благотворительными проектам, снимается в кино и развивает собственный YouTube-канал.

Gazeta.ua собрала самые интересные факты о жизни и карьере звезды.

Отличница в школе и в жизни

Ефросинина окончила школу с золотой медалью, а также получила образование в двух вузах - Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и Институте филологии по специальности "переводчик с английского и испанского языков".

Уже в 19 лет Маша дебютировала на УТ-1 в программе "Счастливый звонок". Далее карьера телеведущей стремительно пошла вверх.

В 2005 году Ефросинина имела опыт ведущей на песенном конкурсе "Евровидение", который проводился в Киеве.

А 2016-ом исполнила главную роль в сериале "Тройная защита" кинорежиссера Анатолия Матешко. Через два года снялась в главной роли в семейной комедии "Приключения S Николая".

Три года назад начала развивать собственный YouTube-канал и вести авторскую программу "Экзамен".

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Личная жизнь

Уже 19 лет Ефросинина в браке с бизнесменом Тимуром Хромаевым. Супруги воспитывают дочь Нану и сына Александра.

Ведущая утверждает, что в ее семье действует золотое правило хороших отношений: не ложиться спать, не помирившись.

По словам Маши основной камень преткновения в отношениях с мужем абсолютно полярные характеры.

"Его невероятный покой выводит меня из себя, а моя невероятная эмоциональность - как сдутый шар, бьется о все стены", - сказала она во время участия в шоу "Кто сверху?"

Секреты красоты

Часто Маше приписывают пластические операции и множество инъекций красоты. Однако, по словам, Ефросининой, все это неправда. Хотя звезда действительно уделяет большое внимание уходу за собой.

"Моя философия заключается в том, что нужно делать максимально все, чтобы отсрочить необходимость в хирургии. Для этого современные технологии сделали революцию. Мое лицо сегодня - это восторженные глаза моего мужа через 19 лет совместной жизни, это питание, вода, спорт, дыхательные практики , БАДы и anti age медицина, косметологические процедуры, эстетическая медицина, а также регулярный домашний уход. Сегодня, когда я вижу появление первых возрастных признаков, я осознаю, что моя внешность в будущем будет зависеть исключительно от того, как я справлюсь с этим психологически, как и любая женщина, которая рано или поздно подходит к вопросу возраста ", - написала ведущая на своей странице в Instagram.

Маша часто вдохновляет других женщин, делясь опытом успеха и поражений в различных сферах своей жизни.

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Телеведущая Маша Ефросинина вместе с артистами сняла видео, в котором призвала женщин "разорвать круг насилия". Ролик опубликовала в Instagram. Участие приняли Monatik, Оля Полякова, Юлия Санина, Тарас Тополя и Аlyosha.