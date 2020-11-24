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вторник, 24 ноября 2020 13:25

Тарас Тополя, Юлия Санина и Monatik: звезды объединились против домашнего насилия

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Тарас Тополя, Юлия Санина и Monatik: звезды объединились против домашнего насилия
Видео представили к Международному дню борьбы с насилием над женщинами. Фото: кадр из ролика

Телеведущая Маша Ефросинина вместе с артистами сняла видео, в котором призвала женщин "разорвать круг насилия". Ролик опубликовала в Instagram.

Видео представили к Международному дню борьбы с насилием над женщинами, который отмечают 25 ноября. Участие приняли Monatik, Оля Полякова, Юлия Санина, Тарас Тополя и Аlyosha.

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"С "несуществующей" темы насилие над женщинами в нашей стране превратилось в вопиющую. Потому что цифры страшные, и работы, чтобы их уменьшить, много. Мне сложно подобрать слова, чтобы поблагодарить артистов за это видео. С таким объединением, уверена, скоро показатель 1 млн женщин в год, которые терпят различные виды насилия, будет уменьшаться", - написала Ефросинина в Instagram.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Украинская певица Ольга Полякова поссорилась с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. Спор состоялся во время прямого эфира телешоу из-за карантинных мер. По словам артистки, решение властей усилить карантин ставит вопрос выживания многих сфер деятельности, музыкальной в частности. По мнению Поляковой, прежде чем усиливать карантинные меры, необходимо согласовать решение с народом.

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