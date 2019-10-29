Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib

Казахстанский рэпер Jah Khalib продолжает удивлять поклонников совместными треками с украинскими исполнителями.
Песня, которую рэпер исполнил вместе с певицей Maruv, получила название "По льду" и уже доступна на всех музыкальных платформах.
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Пользователи сети уже начали просить у Jaha сделать клип на совместную песню с Maruv.
Украинская певица Джамала представила необычную коллаборации с казахстанским рэпером Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), которого еще называют Баха. Артисты спели дуэтом песню "Люблю".
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