Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib

Казахстанский рэпер Jah Khalib продолжает удивлять поклонников совместными треками с украинскими исполнителями.

Песня, которую рэпер исполнил вместе с певицей Maruv, получила название "По льду" и уже доступна на всех музыкальных платформах.

Автор: www.gl5.ru Jah Khalib и Maruv записали общий трек.

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Пользователи сети уже начали просить у Jaha сделать клип на совместную песню с Maruv.

Автор: politeka.net Jah Khalib и Maruv записали общий трек.

Украинская певица Джамала представила необычную коллаборации с казахстанским рэпером Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), которого еще называют Баха. Артисты спели дуэтом песню "Люблю".