MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства

Певица MARUV поздравила с праздником 23 февраля Фото: instagram.com/maruvofficial/

Певица MARUV поздравила с праздником 23 февраля. Его в Украине не отмечают с 2015 года.

В Instagram она опубликовала пикантное фото в черной шляпе, белье и сапогах, обратившись к мужской половине человечества.

"Свят не бывает мало. Так что с праздником, дорогие мужчины", - написала она.

Приветствие возмутило часть посетителей ее профиля, которые оставили под фото немало гневных комментариев.

"Это не наш праздник, а праздник убийц", "Это приветствие раз дает ответ, почему MARUV не поехала на Евровидение в прошлом году. П.С. незнание истории не освобождает от ответственности", "В Украине такого праздника нет", - написали пользователи.

Другие фоловеры поздравительные слова от певицы восприняли по-доброму.

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"Спасибо за поздравления, не обращай ни на кого внимания", "Вы молодец", - написали в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины😉 Публикация от MARUV (@maruvofficial) 23 Фев 2020 в 9:39 PST

12 ноября украинская певица Maruv получила награду "Певица года" на церемонии награждения премий издания Glamour Russia в Москве. Похвасталась этим Maruv на своей официальной странице в Instagram. "Теперь я официально самая гламурная певица года. Спасибо за эту премию журналу glamour_russia и моим фанам, они у меня самые активные. Люблю вас!!!" - написала певица под фото.