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понедельник, 24 февраля 2020 09:21

MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства

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MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
Певица MARUV поздравила с праздником 23 февраля Фото: instagram.com/maruvofficial/

Певица MARUV поздравила с праздником 23 февраля. Его в Украине не отмечают с 2015 года.

В Instagram она опубликовала пикантное фото в черной шляпе, белье и сапогах, обратившись к мужской половине человечества.

"Свят не бывает мало. Так что с праздником, дорогие мужчины", - написала она.

Приветствие возмутило часть посетителей ее профиля, которые оставили под фото немало гневных комментариев.

"Это не наш праздник, а праздник убийц", "Это приветствие раз дает ответ, почему MARUV не поехала на Евровидение в прошлом году. П.С. незнание истории не освобождает от ответственности", "В Украине такого праздника нет", - написали пользователи.

Другие фоловеры поздравительные слова от певицы восприняли по-доброму.

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"Спасибо за поздравления, не обращай ни на кого внимания", "Вы молодец", - написали в комментариях.

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Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины😉

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

12 ноября украинская певица Maruv получила награду "Певица года" на церемонии награждения премий издания Glamour Russia в Москве. Похвасталась этим Maruv на своей официальной странице в Instagram. "Теперь я официально самая гламурная певица года. Спасибо за эту премию журналу glamour_russia и моим фанам, они у меня самые активные. Люблю вас!!!" - написала певица под фото.

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Дата
24
февраля

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