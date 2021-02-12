"Маркетинг, а не праздник". Звезды обсудили День влюбленных во время шоу

Участницы шоу обсудили День влюбленных. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Участницы шоу - Настя Каменских вместе с Еленой Шоптенко, Александрой Кучеренко - и ведущая Леся Никитюк обсудили свое отношение ко Дню влюбленных.

"Мы с Алексеем празднуем День святого Валентина каждый день, помимо 14 февраля", - рассказала певица NK.

Женщины обсуждали бонусный вопрос "Сколько процентов мужчин ненавидят День святого Валентина?". Выяснилось, что среди тех, кто принимал участие в опросе, 39% не любят этот праздник.

Некоторые звезды рассказали во время съемок шоу "Хто зверху", которое показывает "Новий канал", что им не нравится этот праздник.

"Я, наверное, ненавижу его больше, чем некоторые мужчины. Это для меня маркетинг, а не праздник", - отметила Никитюк.

Хореограф Шоптенко рассказала за кулисами шоу, что она с мужем в этот день делают сюрпризы, как и в течение года.

"Не могу сказать, что совсем не люблю День святого Валентина, но считаю, что сюрпризы, приятности нужно делать друг другу в течение всего года. А 14 февраля - это определенный бонус, когда можно устроить что-то интересное. По-особому мы с мужем никак празднуем", - сказала танцовщица.

Жена ведущего Дмитрия Комарова была единственной в женской команде, которая любит День влюбленных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никитюк рассказала, каким должен быть идеальный мужчина

"Все эти сердечки - это же классно", - сказала Кучеренко.

55% украинцев будут делать подарки на День святого Валентина. В то же время 43% опрошенных не будут удивлять подарками любимых 14 февраля. Количество украинцев, которые делают подарки в День влюбленных за последние 2 года возросла: с 49% 2019 года до 55% 2021-го.