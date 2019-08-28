Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены

Макс Барских собирается отдохнуть после тура. Фото: пресс-служба

Певец Макс Барских опроверг информацию о скором завершении музыкальной карьеры. Важную информацию для своих фанатов он дал в интервью для журнала Cosmopolitan.

"В мире медиа слова любят трактовать в удобных для издания формах, чтобы привлечь больше внимания и повысить рейтинги. Фраза была вырвана из контекста. Уходить со сцены я не собираюсь. Музыка — моя жизнь, и без неё мне сложно представить свои будни. Я говорил о масштабном туре "Неземная", который состоится в 2020 году. Мы посетим более 20 стран, планируем дать больше 100 концертов, поэтому в любом случае мне будет необходим отдых после. Хочу посвятить время себе, восстановиться, найти дыхание для нового витка в творчестве", - рассказывает Барских.

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Также артист анонсировал выход своего нового сингла "Неслучайно". Премьера запланирована на 30 августа.

Раньше российские и украинские СМИ написали о возможном завершении музыкальной карьеры Барского. Новость взяли из интервью каналу Муз-ТВ. По словам певца, он собирается уйти со сцены, чтобы наладить личную жизнь.