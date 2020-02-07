Макс Барских снял клип за $180 тыс.

Популярный певец Макс Барских представил новый яркий клип на песню "Лей, не жалей".
В этой работе мужчина выступает против социальных суждений и призывает зрителя к свободе самовыражения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В стиле GTA: Alyona Alyona в новом клипе танцует брейк на крыше "Жигулей"
Режиссером выступил известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. В съемках приняли участие 40 актеров, использовали более 50 костюмов, 200 "квадратов" декораций и пиротехники. Снимали клип около 40 часов, а бюджет составил $180 тыс.
Британская поп-звезда Zayn представил новый клип на песню Flames ("Огонь"), который снимали в Киеве. Он стал первым релизом исполнителя после почти полугодовой паузы. Zayn записал его вместе с поп-соул-певцом Jungleboi, голландским музыкальным продюсером и диджеем R3HAB.
Комментарии