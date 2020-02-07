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пятница, 07 февраля 2020 13:10

Макс Барских снял клип за $180 тыс.

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Макс Барских снял клип за $180 тыс.
Макс Барских снял клип на песню "Лей, Не жалей". Фото: dialog.ua

Популярный певец Макс Барских представил новый яркий клип на песню "Лей, не жалей".

В этой работе мужчина выступает против социальных суждений и призывает зрителя к свободе самовыражения.

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Режиссером выступил известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. В съемках приняли участие 40 актеров, использовали более 50 костюмов, 200 "квадратов" декораций и пиротехники. Снимали клип около 40 часов, а бюджет составил $180 тыс.

Британская поп-звезда Zayn представил новый клип на песню Flames ("Огонь"), который снимали в Киеве. Он стал первым релизом исполнителя после почти полугодовой паузы. Zayn записал его вместе с поп-соул-певцом Jungleboi, голландским музыкальным продюсером и диджеем R3HAB.

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