Макс Барских передал интимное послание поклонницам и запустил "секретный" челлендж

Новым видео, которое Барских опубликовал сегодня на своей странице в Tik Tok, музыкант в свойственной для себя манере 15-секундных спойлеров запускает челлендж #посекрету, по итогам которого поклонники артиста узнают дату релиза его последующего хита Фото: предоставлено пиар-службой

Певец 30-летний Макс Барских передал интимное послание своим поклонницам.

Через неделю после сверхуспешного unplugged концерта Макса Барских в Tik Tok, который в общей сумме посмотрело более четверти миллиона человек, музыкант не останавливается и открывает тайну неоднозначных обращений к незнакомке в публикациях, которые появлялись на личных страницах артиста последние несколько дней.

Новым видео, которое Барских опубликовал сегодня на своей странице в Tik Tok, музыкант в свойственной для себя манере 15-секундных спойлеров запускает челлендж #посекрету, по итогам которого поклонники артиста узнают дату релиза его последующего хита.

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"По секрету" - такое название получил четвертый сингл из будущего альбома "1990", музыкант планирует выпустить в ближайшее время.

Певец 30-летний Макс Барских презентовал акустический альбом суперхитов "С Максом по домам". Синглы звучат совсем по-домашнему. Камерные версии песен не только не потеряли актуальности, а в условиях кардинального изменения темпоритма жизни и настроения времени, еще больше усилили элемент своей хитовости и романтизма.