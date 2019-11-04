Макс Барских отправляется в годовое турне по континентам

Всего Макс Барских побывает в 13 странах. Фото: пресс-служба

Певец Макс Барских вскоре отправляется в международное турне. Первый концерт он проведет в литовском Вильнюсе.

Одновременно в разных частях мира поклонники певца запустили флэш-моб в поддержку второго мирового тура Барских. Фаны призывают Макса расширить концертную географию до пяти континентов.

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Певец выступит в Литве, Беларуси, России, Великобритании, США, Канаде, Австралии, Чехии, Швеции и др.

Nezemnaya World Tour 2020 станет самым масштабным концертным туром певца за всю его музыкальную карьеру и будет посвящён главной премьере уходящего года - альбому "7". Пятый лонгплей артиста менее чем за год преодолел отметку в 3 платины, а треки заняли лидирующие позиции чартов Apple Music одновременно 8 стран.

Недавно певец Макс Барских презентовал новый трек "Неслучайно". В течении первого часа после того, как сингл стал доступен пользователям в iTunes и Apple Music, его показатели достигли рекордных цифр.