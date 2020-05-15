Макс Барских для нового клипа провел международный кастинг с участием 100 самых красивых девушек

Фото: Фото предоставлены пиар-агентом артиста

Макс Барских выпустил клип "По секрету". Трек, на который создано видеоработу, войдет в будущий альбом "1990". Это 4 трек с 6 полноформатного альбома Барских "1990".

Основной месседж в песне Барских - это признание женской красоты как высшей силы природы.

"Песней и клипом мне хотелось создать портрет современной женщины, подчеркнуть его многогранность, разнохарактерность от юной соблазнительной Лолиты в яркой фурии", - рассказывает Макс.

Чтобы экранизировать идею, команда артиста отправилась в Лос-Анджелес. За месяц до начала съемок Барских объявил международный кастинг, в рамках которого более 100 девушек-моделей из разных стран боролись за место в клипе.

"Мы искали не просто модельную внешность, нам был интересен характер женщины. Я сначала задумал видео в стиле знаменитых клипов Джорджа Майкла из топ моделями 90-х. Именно по этой причине мы пригласили Анну Богдан - нашу музу и родственную душу, а также очень талантливого режиссера к со-созданию сборного видео образа ", - рассказал Алан Бадоев.

Благодаря неповторимому авторском почерке и умению точно почувствовать красоту момента, клип получился чувственным и с шиком.

"Нас троих объединяет то, что мы с вдохновляемся энергией друг друга. Мы чувствуем схожие моменты и смотрим на мир через линзу какой параллельной романтической реальности. Сквозь призму этого видео я хотела передать образы абсолютно разной и безумной по своей природе женщины, которым противоречивыми и предсказуемыми, разными и в то же время похожими мы можем быть. Запад, девушки и какая-то свобода, поиск той самой единственной, поиск того самого чувства ... и Макс словно гость, который сошел с кадра 90-х. Это моя любимая эпоха в стилистике клипов ", - рассказала Анна Богдан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макс Барских передал интимное послание поклонницам и запустил "секретный" челлендж

Работа над созданием видео проходила в режиме онлайн между Киевом и Лос-Анджелесом. Съемочный процесс занял 4 суток. Технической особенностью клипа является тот факт, что весь материал отснят на винтажную кинокамеру 8 mm.

Певец 30-летний Макс Барских презентовал акустический альбом суперхитов "С Максом по домам". Синглы звучат совсем по-домашнему. Камерные версии песен не только не потеряли актуальности, а в условиях кардинального изменения темпоритма жизни и настроения времени, еще больше усилили элемент своей хитовости и романтизма.