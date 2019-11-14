Макс Барских анонсировал выход нового альбома

В международный тур Макс Барских отправится в следующем году. Фото: Instagram

Певец Макс Барских представит новый альбом в рамках второго мирового тура Nezemnaya 2020. Шестой полноформатный LP называется "1990". Платформой для альбома стал международный музыкальный лейбл Sony Music Entertainment.

"1990 - это год моего рождения и этим альбомом я завершаю свою музыкальную трилогию: "Туманы", "Семь", "1990". Песни из нового альбома все ещё наполнены романтизмом тех лет, но положены на более урбанистическое и современное звучание. Я создаю микс оголенно-искренних чувств с настроениями большого города. Это путешествие назад, но все еще в будущее", - комментирует Барских.

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Предыдущие 2 альбома "Туманы" и "Семь" принесли Барских в общей сумме 10 платиновых дисков. Рекордных результатов достигли отдельные синглы: "Берега" - 3 платины, "Неземная" - 2 платины, "Вспоминать" - 1 золотой диск.

О релизе альбома "1990" Макс рассказал на своей странице в Instagram, объявив о запуске международного музыкального квеста. Премьера новых треков из шестого альбома будет проходить в разных городах мира во время концертов. Таким образом, каждое выступление Барских станет уникальным. После чего слушатель сразу получит доступ к новинке на любой цифровой площадке.

Дата релиза лид-сингла альбома будет объявлена в ближайшее время.

Первый концерт тура Nezemnaya 2020 Макс Барских проведет в литовском Вильнюсе. Одновременно в разных частях мира поклонники запустили флэш-моб в поддержку певца.