Майли Сайрус и Лиам Хемсворт сыграли свадьбу в доме за $ 8 млн

Певица Майли Сайрус вышла замуж за актера звезду "Голодных игр" Лиама Хемсворта. Пара сыграла свадьбу 23 декабря.

Церемония прошла в поместье за ​​$ 5.8 млн во Франклине.

Фото со свадьбы попали в сеть. Снимки были сделаны друзьями Сайрус, когда пара резала торт на кухне.

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Майли и Лиам начали жить вместе в доме в родном городе певицы с августа 2017 - го года, когда снова начали встречаться после длительного разрыва.

В доме 5 комнат и 4 ванные комнаты, гараж на 3 машины, большой бассейн.

Церемония была очень скромной, на ней присутствовали только родственники и близкие друзья, пишет Radar Online.

Пара была вместе с 2012 года. Брала паузу в отношениях. Недавно во время пожаров в Калифорнии Майли потеряла дом стоимостью $ 2.5 млн.