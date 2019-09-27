Любовь с первого взгляда и стриптизерши: Потап выпустил клип на лирическую песню

Новая песня Потапа поразила чувственностью. Фото: кадр с клипа

Украинский продюсер и рэпер Потап представил свой сольный лирический альбом под названием MISHA.

Клип на первую песню CHINA появился на официальном YouTube-канале исполнителя.

Музыку и слова Потап написал в соавторстве с молодым саундпродюсером Никитой Пучковым (Nick Niker).

В видео показана первая секунда встречи мужчины и женщины в трех минутах. Потап хотел продемонстрировать эмоции мужчины, когда он видит красивую девушку и влюбляется с первого взгляда.

По словам Потапа, клип наполнен трепетом ожидания и горячими взглядами.

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"Все привыкли к Потапу - весельчаку, шоумену, хулигану, в этом альбоме я тот Потап, которого никто не знает - романтический, добрый, певучий. Это альбом на одном дыхании. О чувствах полного погружения в другого человека, когда хочешь спрятаться от всех. В него вложены мысли взрослого, опытного, романтического мужчины об отношении к жизни, конкуренции, любви, музыке. В MISHA метафорические истории доброго плюшевого мишки пронизаны главным слоганом, мыслями, характером - любовью", - чувственно прокомментировал Потап.

Песня понравилась фанатам, но концепцию клипа назвали непонятной. В ролике под лирическую музыку и слова любви стриптизерши крутились на пилоне, а Потап за этим наблюдал.

"Чувственно, но зачем там стриптизерши?", "у меня не вяжется эта песня и видеоряд", "песня замечательная, но девушки отвлекают", "песня огонь, Потап показал себя с другой стороны", "приятно удивил новым альбомом" .

Недавно певец Алексей Потапенко (Потап) анонсировал выход нового альбома. Новостью знаменитость поделился в Instagram.