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вторник, 19 января 2021 19:59

Лобстеры на частном пляже: как Оля Полякова праздновала день рождения

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Лобстеры на частном пляже: как Оля Полякова праздновала день рождения
Дочь Мария приняла участие вместе с Поляковой в домашнем караоке. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Артистка Оля Полякова отметила день рождения в семейном кругу традиционно у океана.

На этот раз праздник состоялся на частном пляже. Для именинницы и ее близких организовали специальное место, которое украсили фонарями, а посередине стоял сервированный стол. Во время отдыха Полякова попробовала мальдивских лобстеров, которые оказались "самыми вкусными в ее жизни".

Позже присоединились к празднованию музыканты, игравшие на бодуберу (специальных барабанах из дерева кокосовой пальмы - Gazeta.ua). 9-летняя дочь Алиса пожелала матери "стать самой популярной женщиной на свете" и "пересечь море на лыжах".

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Затем именинница с семьей перешла в гостиничный номер, где продолжили праздник. Исполнительница с младшим ребенком дрались подушками, а 15-летняя дочь Мария приняла участие вместе с Поляковой в домашнем караоке.

Артистка Оля Полякова, которая 17 января отметила 37-летие, опубликовала серию обольстительных фото в Instagram. Звезда вместе с семьей отдыхает на Мальдивах.

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