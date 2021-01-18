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понедельник, 18 января 2021 12:36

Длинноногая Полякова захватила сеть снимками в бикини
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Полякова показала жаркие кадры
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Полякова показала жаркие кадры
Полякова показала жаркие кадры
Полякова показала жаркие кадры
Полякова показала жаркие кадры

Артистка Оля Полякова, которая 17 января отметила 37-летие, опубликовала серию обольстительных фото в Instagram. Звезда вместе с семьей отдыхает на Мальдивах.

На снимках певица позирует в коричневом бикини, щеголяя подтянутой фигурой и длинными ногами. Фотосессию устроила на качелях.

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"Впервые в жизни не могу построить планы, не знаю, о чем мечтать, куда стремиться, потому что прошлый год показал, как зыбки и самоуверенные наши планы, поэтому это пост благодарности. За настоящее и прошлое, которое привело к этому настоящему. Благодарность для меня ключевой момент в жизни, понимая силу благодарности, человек открывает для себя невероятные возможности. А благодарить всегда найдется за что. Спасибо за теплый день, за семью, за детей здоровых, живых родителей, карьеру, друзей, благодарных зрителей, роскошные песни, за возможность выходить на сцену, ездить по миру, смотреть в глаза любимых. С днем ​​рождения меня", - подписала жаркие фото исполнительница.

Украинская певица Оля Полякова удивила поклонников фотографиями с отдыха на Мальдивах. Весь прошлый год артистка жаловалась на состояние финансов и отмену концертов из-за карантина.

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