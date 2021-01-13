"Бедную" Полякову раскритиковали за отдых на Мальдивах

Украинская певица 36-летняя Оля Полякова удивила поклонников фотографиями с отдыха на Мальдивах. Весь прошлый год артистка жаловалась на состояние финансов и отмену концертов из-за карантина.

Полякова начала публиковать в Instagram фото в купальнике и дразниться в сторис, за что некоторые фолловеры ее раскритиковали.

"Нам, артистам, так тяжело, так тяжело! Государство нам совсем не помогает, концертов нет, мы теряем огромные деньги", - и после этих слов едем на Мальдивы! Всем бы украинцам ваше "тяжело", - написали в сети.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция открыла уголовное производство за концерт Поляковой

Но певица не растерялась:

"Если бы вы были внимательнее, но не на что надеяться. Я еще раз по буквам: 10 артистам первого эшелона не страшно! Что делать десяткам тысяч простых музыкантов? Так понятно? Злые люди, которые не слышат никого, кроме себя", - ответила Полякова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты узнали, как и сколько зарабатывает Тина Кароль

Украинская певица Ольга Полякова поссорилась с главным санврачом Виктором Ляшко. По словам артистки, решение властей усилить карантин ставит вопрос выживания многих отраслей деятельности, в частности музыкальной.