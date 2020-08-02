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воскресенье, 02 августа 2020 15:31

Лобода выпустила клип, в котором снялись Лолита, Собчак и Варнава

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Лобода выпустила клип, в котором снялись Лолита, Собчак и Варнава
Співачка Світлана Лобода випустила новий кліп на пісню Boom Boom, який зібрав десятки тисяч дизлайків. Фото: bykvu.com

Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Boom Boom, которую записала с российским рэпером Pharoah.

Всего через несколько часов после премьеры клип с отметкой "18+" собрал на YouTube более 60 тыс. дизлайкив.

В ролике снялись журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, телеведущая Екатерина Варнава и другие знаменитости. На видео все героини поочередно входят в круглый кабинет с мужчинами в костюмах и показывают им свои умения. Мужчины осматривают девушек и выставляют оценки. Тех, кто получил нули, сбрасывают в пропасть.

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Пользователи назвали и саму песню, и видео к ней "плоским". А также заметили в клипе много заимствованных идей. Например, ярко-красные губы на черном фоне уже встречались в клипе Бритни Спирс, символический образ женских половых органов видели в клипах Арианы Гранде. А прическу в виде женской груди, как у Ксении Собчак, придумал не режиссер клипа Саша Гудков, а фотограф Али Махдави.

Певица Светлана Лобода выбрала для новогоднего выступления крайне откровенный наряд, который едва прикрывал интимные места певицы. Не всем поклонникам понравился откровенный образ Лободы. Некоторые из них отметил, что на костюм артистки явно не хватило ткани, другие - что чрезмерная сексуальность кажется вульгарной.

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