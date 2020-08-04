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вторник, 04 августа 2020 10:17

Лобода опубликовала "горячее" фото с отдыха

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Лобода опубликовала &quot;горячее&quot; фото с отдыха
Фото: Instagram Светлана Лобода "Унесенная ветром..."

Украинская певица Светлана Лобода выложила на своей странице в instagram откровенное фото с морского отдыха.

На нем звезда позирует полностью обнаженной. Ее тело прикрывает лишь стул.

"Унесенная ветром ...", - коротко подписала снимок Лобода.

Место отдыха артистка не рассекретила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лобода выпустила клип, в котором снялись Лолита, Собчак и Варнава

Тилль Линдеманн выпустил видеоклип в котором снялась и украинская певица Светлана Лобода. В видеоролике проекта LINDEMANN на трек Frau & Mann Лобода играет главную женскую роль.

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04
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