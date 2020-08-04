Лобода опубликовала "горячее" фото с отдыха

Украинская певица Светлана Лобода выложила на своей странице в instagram откровенное фото с морского отдыха.
На нем звезда позирует полностью обнаженной. Ее тело прикрывает лишь стул.
"Унесенная ветром ...", - коротко подписала снимок Лобода.
Место отдыха артистка не рассекретила.
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Тилль Линдеманн выпустил видеоклип в котором снялась и украинская певица Светлана Лобода. В видеоролике проекта LINDEMANN на трек Frau & Mann Лобода играет главную женскую роль.
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